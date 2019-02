Exportación de alcachofas no logra despegar, pese a iniciativas del Minagri

En los últimos años, más de una vez el Ministerio de Agricultura (Minagri) ha presentado iniciativas para impulsar la exportación de alcachofas peruanas, sin embargo, las cifras reflejan que los resultados han sido casi nulos.

De acuerdo con ADEX Data Trade, en el 2018 el Perú exportó US$ 109'498,000 de alcachofas en conserva (41,919 toneladas), un valor apenas 1.17% superior al del 2017 (US$ 108'236,000) y 4.72% mayor en peso.

Si bien se registra un incremento de los envíos en los últimos años, este no ha sido significativo ni constante: en el 2016 las exportaciones de alcachofas en conserva sumaron US$ 96'209,000; en el 2015, US$ 88'667,000; y en el 2014, US$ 93'546,000.

Asimismo, el volumen de los envíos de alcachofas frescas es bastante menor. En el 2018 las exportaciones de este fruto fresco sumaron US$ 392,000 (450 toneladas), 21.4% más que en el 2017 (US$ 323,000).

Iniciativas del Minagri

A mediados del 2015, Sierra Exportadora anunció que impulsaría, a través de la Ley Procompite, los cultivos de alcachofa y otros 14 productos en el departamento de Junín, donde se encuentran las principales zonas de producción de dicho fruto del país.

En otra iniciativa, el Minagri anunció, en setiembre del 2018, la inversión de S/ 89.1 millones en proyectos de innovación agropecuaria para potenciar 43 cadenas productivas, entre las cuales destacaba la de alcachofa.

En opinión del presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez, aunque las propuestas del Gobierno fueron buenas, faltó brindar a las empresas privadas las herramientas suficientes para dar sostenibilidad a la cadena productiva.

“El Gobierno tiene que ser un impulsor, que debe preparar a quienes van a dar sostenibilidad (a la producción), que son las empresas privadas. Y creo que, en el tema de la alcachofa, que es un gran producto peruano, ha faltado eso: buscar desarrolladores, inversionistas, empresarios, que sigan lo que ellos empezaron a trabajar. En la actualidad, la alcachofa no es un producto representativo en la exportación”, dijo el titular del gremio a Gestion.pe.

Además de su gran valor alimenticio, la alcachofa cuenta con propiedades medicinales: baja el colesterol, previene tumores y males cardiacos, además de estimular el hígado. Por estas razones, es de gran demanda en los mercados de Estados Unidos, España y Francia, los primeros compradores de este producto a nivel mundial y principales destinos de la alcachofa peruana en conserva durante el 2018.

Sin embargo, las toneladas enviadas desde el Perú hacia España y Francia se redujeron en el 2018 en comparación con el año anterior (-14.96% y -42.24%, respectivamente), en tanto que las exportaciones a los Estados Unidos aumentaron 18.95%, según ADEX Data Trade.

Varilias sostiene que todavía hace falta difundir el importante valor alimenticio de este fruto y generar las condiciones necesarias para extender su cultivo.