Así se puede concluir, a juzgar por las cifras que reporta el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en el primer semestre del 2025, y que permiten a los expertos avizorar una recuperación en esa actividad para el año en curso.

En ese periodo, la inversión minera en general totalizó US$2,306 millones, lo que significó un avance del 7.2% respecto al mismo lapso del 2024 (US$2,151 millones), y que, según el Minem, estuvo apalancado por un aumento sobre todo en el gasto en exploración, además de en infraestructura.

Inversión en el rubro creció 34.9%

Sólo en el rubro de exploración, de enero a junio últimos las empresas destinaron US$326 millones, valor superior en 34.9% con respecto a los US$242 millones invertidos en el primer semestre del 2024.

Además, en ese periodo acumulado este año la inversión en exploración representa el 14.1% del total del gasto de las empresas del ramo, cuando el 2019, era de sólo el 6.2% del total de inversiones mineras.

inversiones mineras por rubro, a junio 2025. Fuente. Minem

Entre las empresas con mayor inversión acumulada en ese rubro destacan: Southern Peru, que registró US$56 millones, un crecimiento interanual de 257.3%, en línea con el fortalecimiento de actividades en sus concesiones “Chanca 5”, “Chanca 7”, “Chanca 9”, entre otras.

Le sigue Compañía Minera Zafranal, con una inversión de US$ 52 millones, que creció en 226.6% respecto al primer semestre del 2024.

En tercer lugar, se posicionó Minera Poderosa S.A., que ejecutó US$ 29 millones, con un aumento de 21.0%, especialmente en sus unidades económicas administrativas “Libertad” y “La Poderosa de Trujillo”.

En conjunto, estas tres empresas concentraron más el 42.0% de la inversión nacional en exploración durante los primeros seis meses del año.

Hay 27.19% más unidades explorando

Sin embargo, más allá del crecimiento puntual en esas tres empresas que destaca el Minem, en general en junio había un total de 435 unidades mineras realizando exploración en 353,685 hectáreas a nivel nacional, un incremento del 27.19% con respecto a las 342 unidades reportadas en junio del 2024.

A esto se suma el crecimiento en la cartera de proyectos de exploración minera reportados al Minem, que ahora alcanza a 84 iniciativas privadas por US$1,039.2 millones, contra 77 proyectos por US$644 millones que registraba el 2024.

De la cartera actual, 29 proyectos ya cuentan con autorización para el inicio de actividades exploratorias, de los cuales 20 son para la búsqueda de cobre, cinco para oro, y el resto para hierro, zinc y litio.

Entre ellos, por sus montos de inversión, destacan Quicay II, de Minera Centauro, en Pasco, por US$28.5 millones; Soledad, de Chacana Resources en Ancash, de US$23.3 millones; María Reyna, de Hudbay, en Cusco, por US$13.3 millones, todos ellos para buscar cobre.

Proyección para este año

Al respecto, Miguel Cardozo, CEO de Alturas Minerals, señaló que, si en el segundo semestre de este año se logra repetir o superar las cifras del primero, y llegara la inversión exploratoria a cerca de US$700 millones al cierre de año, se podría hablar de un repunte.

Recordó que, en los últimos años, el promedio del gasto en ese rubro ha estado en torno a los US$500 millones anuales, y que la mayor inversión se logró el año 2012 (en que superó los US$900 millones) -es decir que este año dicha actividad podría tener su mayor crecimiento en 13 años-.

Además, Cardozo observó que este año hay más proyectos exploratorios que han obtenido permisos de operación, en comparación a años anteriores, y que, desde hace dos años, se observa en el Minem que sus autoridades están tratando de que haya avances en el sector.

Miguel Cardozo, experto en minería, cree que podría repuntar la exploración minera este año

Asimismo, consideró que la meta debería ser superar los US$1,000 millones, recordando que años atrás el Perú ocupaba el tercer lugar a nivel mundial como atractivo para la inversión en la búsqueda de nuevos yacimientos, pero luego fue perdiendo terreno y hoy se ubicaría en el sétimo lugar.

Los retos por superar en la actividad

Una de las trabas que aún enfrenta el sector, y que está vigente desde el año 2017, refiere Cardozo, es el silencio administrativo negativo para el otorgamiento de permisos ambientales para actividades exploratorias, a lo que le suma la consulta previa requerida para esa operación.

En tanto, el presidente del Grupo de Exploraciones de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Jonas Mota-e-Silva, observó que la exploración minera en el Perú enfrenta desafíos técnicos, sociales y regulatorios para poder desarrollarse, desde extensos plazos para obtener permisos, hasta mitos que persisten en las comunidades.

Pone como ejemplo de la complejidad regulatoria que, en el Perú, llegar a perforar el primer pozo en exploración temprana puede tomar tres o cuatro años, mientras que en la mayor parte de Brasil demora dos semanas; en el norte de Chile, un mes; y en Estados Unidos, dos meses.

Mota-e-Silva, además gerente de Exploraciones de Río Tinto, considera que existen tres grupos de factores limitantes en el Perú, el primero, los permisos gubernamentales y los acuerdos comunitarios.

En segundo lugar, menciona la viabilidad económica o la economía del proyecto, que puede verse afectada por falta de infraestructura, la ley del yacimiento, los costos de energía y otros. Y, en tercer lugar, la viabilidad social o ambiental de un emprendimiento, entendiendo que no todos los proyectos las van a tener.