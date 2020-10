El Congreso de la República aún no dispone de fecha exacta para debatir el proyecto de ley que tiene como objetivo aplazar el pago de Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Renta (IR) en restaurantes y hoteles turísticos, pero se estima que se realizará en el próximo pleno, dado que es un tema urgente para el sector turismo que se acelere esta esta medida.

En esta iniciativa legislativa existen dos dictamines, el de la Comisión de Economía del Congreso de la República (la más importante) que plantea una exoneración durante 18 meses; mientras que la Comisión de Comercio Exterior y Turismo solicita de 36 meses.

Al respecto, José Nuñez, vicepresidente de la Comisión de Economía estima que esta medida debería ser aprobada en el próximo pleno del Congreso, el cual debería darse el próximo jueves alcanzando un consenso entre los parlamentarios. Asimismo, explicó porque dicha comisión considera que es apropiado darle 18 meses de exoneración y no 36 como lo propone su análogo de Comercio Exterior y Turismo.

“Si llegamos a los 18 meses y se ve la necesidad, creo que los legisladores que estén en ese momento no tendrán inconvenientes en prorrogarlo seis o doce meses más porque todo es incierto. No podemos pecar de pesimistas ni decir que esto durará tres años. Si las cosas van bien, se tendrán recursos para el Estado que van a hacer falta cubrir como salud y educación”, dijo a Gestión.pe.

Sin embargo, diversas organizaciones ligadas al sector, como la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), consideran que para tener una recuperación idónea la exoneración tributaria debería extenderse hasta 60 meses para llegar a las cifras registradas en el año 2019.

“Lo ideal sería tener exoneración por cinco años como tuvo el sector agroexportador en su momento. El proyecto presentado en julio por la Comisión de Economía planteaba 18 meses, pero viendo que la reactivación del sector demorará mucho tiempo, es necesario tener esta media por lo menos durante 36 meses. Vamos a trabajar por un cambio normativo completo, pero a corto plazo necesitamos que se resuelva esta propuesta”, sostiene Carlos Canales, presidente de Canatur.

El presidente de la Comisión de Comercio y Turismo, Edward Zárate, indicó que los 36 meses son suficientes para que la reactivación sea viable considerando las consecuencias económicas del turismo. Del mismo modo, estima un consenso entre las bancadas para aprobar el dictamen.

Consenso

El legislador estima que la iniciativa será aprobada y tendrá consenso porque es indispensable para que el segmento no siga cayendo. “Considero que este proyecto será aprobado porque es la propuesta de los sectores. En primer momento nos dijeron que sea hasta el 2025, pero consensuando, una exoneración de 36 meses es de mucha ayuda”, comenta.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) deberá declarar a qué empresas brindará esta exoneración, pero la Comisión propone que sean todos los rubros que componen la Ley de Turismo, a excepción de los juegos de casinos y máquinas tragamonedas que brindan aportes económicos a los pequeños proyectos artesanales.

“La ministra Rocío Barrios es de la opinión que se debe dar este tipo de salvavidas para reflotar el sector”, señala Zárate. Agregó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no está de acuerdo con su propuesta porque generará problemas en los ingresos económicos. No obstante, el congresita incide en que el verdadero problema es que no haya trabajo.

Por su parte, Nuñez indica que la comisión importante en este tema es la de economía, y por lo general se basan en las opiniones del MEF y de otros especialistas para dar solidez y sustento al proyecto a aprobar.

“Se conversará el día que se proponga. Ambos presidentes llegarán a un acuerdo porque el objetivo es beneficiar a los trabajadores de turismo. Al final el Gobierno deberá definir su ejecución en condiciones reales. El Ejecutivo determinará la reglamentación”.

Propuesta de Canatur

Una de las objeciones al proyecto por parte de los especialistas está ligado a la exoneración de tributos a los restaurantes porque no todos son turísticos. Según Canales, en Perú hay 200.000 restaurantes y solo 10% pertenecen a su sector. Pero para que estos se beneficien será necesario que se registren en el Mincetur y así obtener la exoneración.

Por otro lado, el presidente de Canatur anunció que estas medidas de corto plazo serán importantes para que se aprueben, pero que en el largo plazo necesitan otras leyes para seguir dinamizando el segmento.

“Vamos a trabajar con los candidatos presidenciales y con todos los partidos. La matriz del turismo tiene que ser agenda nacional y política de estado para que existan leyes como en Colombia, Argentina, Brasil o México que impulse la actividad con normas estructurales para evitar informalidad de trabajadores y empresas. Favorecer que las empresas paguen sus impuestos de forma adecuada y con un financiamiento ad-hoc al sector”, comenta.

Plantea una tasa de interés especial para incentivar el turismo interno en Perú. “Argentina te devuelve el 50% por hacer turismo interno. En Colombia se han reducido los pagos del IVA al 5% porque están impulsando la actividad turística. En otros países hay incentivos y exoneración de impuestos, acá también debería haber”, resalta.