Existen 35,000 personas con patrimonio de US$ 200,000 en busca de inversiones más atractivas

El inversionista peruano es muy poco tolerante al riesgo, pero muy demandante de tasas de rendimiento por sus inversiones, describió David Domingo,CEO de Certia, división de financial planning del Grupo Intéligo .

En esa línea, encontrar el nivel de rentabilidad-riesgo adecuado para cada persona es una tarea que, con asesoría financiera profunda, permitiría que sus inversiones, hoy sumamente concentradas en depósitos, migren hacia otras alternativas, afirmó.

Explicó que hoy la visión que predomina es la de un patrimonio colocado en un solo producto (por ejemplo, depósitos a plazo), aunque entendiendo las necesidades detrás del cliente y teniendo como base su perfil de riesgo se le puede planificar una estrategia de inversión acorde con sus objetivos.

Los depósitos a plazo en muchos casos no son la mejor estrategia ni dan la diversificación adecuada.

Ello puede significar que el patrimonio se divida y que cada parte se ponga a trabajar de manera diferente con el fin de cubrir objetivos específicos, refirió Domingo.

“Una persona con determinado perfil de riesgo puede tener varios objetivos que quiere cumplir con su patrimonio. Por ejemplo, una parte destinarla a un negocio, otra, a la educación de los hijos o para la jubilación, y quizás otra porción para la compra de una casa. En alguno de estos objetivos la persona estaría dispuesta a asumir un poco más de riesgo”, dijo el especialista.

Mercado

Precisamente, la oferta de Certia se dirige a ese público, que se ubica al medio de los clientes de la banca universal y de la banca privada, “un segmento subatendido, pero que es altamente demandante”, enfatizó Domingo.

Dicho sector se caracteriza por ser un poco más joven (entre 40 y 50 años) que el tradicional cliente de banca privada, pero que dispone de poco tiempo para gestionar sus finanzas y, por ello, requiere productos y servicios ágiles y con información relevante, detalló.

Estimó que este mercado es de alrededor de 35,000 personas con un patrimonio promedio de alrededor de US$ 200,000.

Depósitos



El experto recalcó que los depósitos en el sistema financiero suelen ser la alternativa de inversión por excelencia para los peruanos.

Y es que la aún escasa oferta de productos que calcen con los objetivos de vida de las personas con excedentes, así como la poca sofisticación del ahorrista peruano provocan que su capital se acumule en productos tradicionales como los depósitos a plazo, dijo.

Las cuentas a plazos no necesariamente son malas, pero, en muchos casos, no son la mejor estrategia para un cliente y tampoco le dan una diversificación adecuada, indicó.

Así, el ejecutivo afirmó que un grupo importante de peruanos con ahorros en el sistema financiero por encima de US$ 100,000 estarían dispuestos a mirar otras estrategias y alternativas de inversión que se ajusten mejor a sus objetivos financieros.

Unas 25,838 personas tienen ahorros y depósitos por encima de los S/ 398,928 (más de US$ 100,000) en bancos, financieras, cajas municipales y rurales. En total, estos ahorros en el sistema financiero sumaron 26,311.2 millones al cierre del 2018, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Tendencias



Al ahondar en la coyuntura actual, el CEO de Certia indicó que los peruanos de patrimonio relevante ahora están prefiriendo invertir en activos del extranjero. Estas inversiones ya se pueden hacer desde plataformas locales que dan acceso a mercados globales, detalló.

Además, resaltó el cada vez mayor interés por buscar estrategias de inversión rentables y con eficiencia tributaria.

Certia busca administrar patrimonios por US$ 1,000 millones



Certia, una marca de servicio de Intéligo Group, busca posicionarse en el mercado de financial planning con una oferta de valor diferenciada, destacó David Domingo, CEO de la firma.

En el primer año, Certia cerraría con alrededor de 600 clientes, estima.

La firma, lanzada a fines del 2018, proyecta tener 5,000 clientes y gestionar patrimonios por alrededor de US$ 1,000 millones en cinco años.

“Centramos nuestra oferta de valor en financial planning, es decir, en comprender los objetivos de vida del cliente, transformarlos en objetivos financieros y definir estrategias para alcanzarlos”, detalló Domingo. Una vez realizado ese proceso, la plataforma de wealth management puede ofrecerle al cliente productos de Interbank, Interfondos, Intéligo o Interseguros, así como soluciones de empresas internacionales, agregó.

Destacó que el uso de las plataformas digitales es vital para la hipersegmentación del cliente y para tratar a cada uno con un alto nivel de personalización.

A diferencia de un cliente tradicional, para uno más familiarizado con las herramientas digitales, la referida plataforma puede hacer el 80% de la asesoría y el resto lo hace el asesor, indicó.