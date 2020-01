Actualmente, Lima Moderna (que comprende los distritos de Jesús María, Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, Surquillo y Lince) y Lima Top (Barranco, La Molina, San Isidro, Miraflores, San Borja y Santiago de Surco) concentran el 70% del desarrollo inmobiliario en Lima Metropolitana y esta tendencia continuará este y los próximos años, estimó Antonio Espinoza, gerente general de la inmobiliaria Desarrolladora.

Según explicó, este escenario se debe a que la construcción de edificios en Lima Este (Ate), Lima Norte (San Martín de Porres, Puente Piedra, Carabayllo y Comas) y Lima Centro (La Victoria, Cercado de Lima y Breña) registran un bajo margen de ganancia.

Sostuvo que para ingresar al negocio inmobiliario es importante evaluar diversos ratios que determinan si se entra o no a cierto distrito. En ese sentido, indicó que el problema radica en que los costos son casi lo mismos, pero los precios de venta cambian en los distritos.

A modo de ejemplo, detalló que si se quiere construir un edificio en el distrito de Miraflores, el precio del metro cuadrado se ubica en US$ 600, mientras que si se quiere construir en Breña, el precio se ubica en US$ 550, de manera que la variación es de solo US$ 50.

Sin embargo, al vender el proyecto al público en Miraflores, el precio del metro cuadrado llega a US$ 2,800, pero en Breña se estanca en US$ 1,500.

“Entonces los márgenes no son tan interesantes. Las rentabilidades son muy pobres, a qué me refiero, no voy a hacer un proyecto ahora en Ate porque es un desastre los proyectos inmobiliarios ahora en esa zona por el tráfico y la carreta central. Lo mismo pasa en San Martín de Porres, porque es de muy bajo rendimiento, de muy poca rentabilidad y un mercado lento”, precisó Espinoza.

Tasas de interés se mantendrán

El ejecutivo precisó que en los últimos años la tasa de interés de los créditos hipotecarios en el país ha disminuido notoriamente, pasando de 9.5% a 6.5%.

Sin embargo, consideró que dicha tasa no bajará más de ésta última cifra, debido a que el costo del dinero en Perú es alto, y de bajar la tasa, impactaría en el Riesgo País, un indicador que mide el riesgo que tiene un país frente a las operaciones financieras internacionales.

“El costo del fondeo en el mercado peruano no creo que baje mucho más de lo que está porque es un tema de Riesgo País y esas tasas internacionales, por ejemplo de 3%, se da en Londres”, dijo.

Agregó que debido a la disminución de la tasa de interés de los préstamos para una vivienda ha un sido un factor importante para la venta de viviendas, debido a que se traduce en una menor cuota hipotecaria, lo cual es más accesible de pagar.

“La venta en el negocio inmobiliario ha mejorado y una de la razones es eso, la tasa de interés. La demanda existe, la demanda acumulada en el Perú es altísima y todos los años se genera nuevas necesidades de vivienda, hay 120 mil personas que se incorporan al mercado cada año, que necesitan casa, y que hoy en día puedes empezar a atenderla porque las tasas de interés han bajado notablemente”, afirmó.