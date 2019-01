Exceso de oferta y desaceleración económica global afectarán precios del petróleo en el 2019

Los precios del petróleo probablemente se comercializarán bajo los US$ 70 por barril en el 2019, ya que un excedente en la producción, gran parte de ella en Estados Unidos , y la desaceleración del crecimiento económico están socavando los esfuerzos liderados por la OPEP para apuntalar el mercado, mostró un sondeo de Reuters.

Una encuesta a 32 economistas y analistas pronosticó que el petróleo referencial Brent promediará US$ 69.13 por barril en el 2019, cerca de US$ 5 menos que la proyección realizada el mes pasado. Este contrato ha promediado US$ 71.76 en el 2018.

"La primera mitad del 2019 estará dominada por las preocupaciones sobre el exceso de oferta", dijo Ashley Petersen, de Stratas Advisors.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores, incluida Rusia, conocidos como OPEP+, acordaron a principios de diciembre del 2018 reducir la producción en 1.2 millones de barriles por día (bpd) para tratar de reducir los inventarios mundiales de crudo y respaldar los precios.

Sin embargo, los recortes no se realizarán hasta enero y los precios han caído más de 15% desde el anuncio.

El sondeo de Reuters pronosticó también que el crudo ligero en Estados Unidos promediaría US$ 61.05 por barril en el 2019, frente a los US$ 67.45 proyectados en la encuesta anterior.

El crudo en Estados Unidos ha promediado US$ 64.98 el barril en el 2018.