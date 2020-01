Los mercados de acciones de la región andina vienen corrigiendo la trayectoria positiva que exhibieron durante diciembre (mes en el que vimos una fuerte recuperación de los índices de referencia de Chile, Colombia y Perú, con alzas de 10%, 10.4% y 4.9%, respectivamente, medidas en dólares).

En enero hemos apreciado una mayor calma social tanto en Chile como en Colombia, la cual prevemos se mantenga en tanto sigan activos los mecanismos que están canalizando las demandas de la población en cada país. Asimismo, perdura aún un cauto optimismo sobre las futuras rondas de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, el cual, sin embargo, creemos gradualmente se moderará, en tanto se incorpore a las expectativas la mayor dificultad de los próximos temas a negociarse entre ambos.

Perú

Las tendencias positivas de los precios de metales base, impulsadas por el sentimiento más favorable sobre la economía global a inicios de año, han seguido beneficiando al mercado local y en particular a los productores de estos metales. No obstante, dada la dificultad de prever cómo se desarrollarán las siguientes negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China (así como el tiempo que tomarían), es arriesgado estimar un horizonte específico de apreciación adicional de tales acciones (y tales negociaciones involucrarán temas más complejos).

En el frente doméstico no se han producido cambios sustanciales que impacten en los “drivers” del mercado local (inversión privada y pública sin perspectivas de un mayor dinamismo en el primer trimestre del 2020), por lo que mantenemos la recomendación de “subponderar” para el mercado accionario. En este sentido, los recientes decretos de urgencia vinculados a la inversión en infraestructura tendrían un impacto más significativo a partir del tercer trimestre del 2020. No obstante, la apreciación de los índices bursátiles de referencia continúa en enero, y con ello ha seguido ampliándose el “premio” (ahora en 13%) en términos EV/Ebitda con el que transan en promedio las acciones locales no mineras vs. sus precios promedio de los últimos cinco años.

Chile

Mantenemos una calificación “neutral” para el mercado de acciones en Chile. Aunque diciembre fue un mejor mes, la incertidumbre sobre el panorama político y macroeconómico sigue elevada. En este contexto, las acciones más beneficiadas han sido las relacionadas a servicios públicos y commodities, las cuales han ofrecido un riesgo menor en comparación con nombres indexados a la actividad interna.

A pesar de una actividad de compra de acciones ligeramente más positiva, las tendencias siguen siendo las mismas, y los inversionistas locales aún mantienen un sesgo negativo. En el ámbito político, la campaña para el referéndum está tomando forma y debería ser el principal “driver” del mercado en los próximos meses. En este sentido, la principal preocupación es la magnitud del ajuste potencial en las ganancias corporativas en el 2020 y 2021, en tanto no vemos que el mercado esté transando a múltiplos que ofrezcan un descuento significativo y que nos permitan ser más optimistas. En este contexto, nuestros top picks siguen siendo Engie Chile, Concha y Toro y Parque Arauco.

Colombia

De igual forma, seguimos dando una recomendación de “sobreponderar” para el mercado accionario de Colombia. Si bien en diciembre el índice Colcap se desempeñó en línea con la región (+10.4% vs. +9.8% para el índice MSCI Latam, medidos ambos en dólares, respectivamente), el mercado colombiano tuvo un rendimiento sobresaliente considerando todo el 2019 (+24.1% vs. +13.7% para el MSCI Latam). Nuestra tesis de inversión en acciones se mantiene, sustentada en un enfoque “top-down” basado en la solidez de las cifras macroeconómicas.

En este sentido, la economía crecería nuevamente por encima de 3% en el presente año. De otro lado, la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso continúa teniendo un impacto positivo en el mercado accionario, en buena parte debido a que el objetivo principal de esta reforma era incrementar la competitividad a través de recortes de impuestos corporativos. Respecto a nuestra estrategia de acciones, seguimos por tanto centrados en el sector bancario, mientras que Bancolombia, Davivienda y Canacol se mantienen como nuestras top picks de mediano plazo.