Al Gobierno le quedan 11 meses, y en este corto tiempo la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, comenta a Gestión los planes previstos para este periodo, en medio de los retos de revertir la situación del sector turismo que enfrenta 19 años de retroceso.

En el caso de los vuelos internacionales (vea la nota vinculada, más abajo), por los giros y reveses que ha tenido.

¿Cuáles son las prioridades para el sector turismo?

En el sector turismo nuestro compromiso es justamente lograr el inicio de la reactivación económica apoyar y soportar en medidas de financiamiento de promoción del turismo nacional y dejar encaminado básicamente lo que es el inicio del turismo receptivo, y darle continuidad. Garantizar sobre todo que Perú sea un destino seguro; y por otro lado, promover la formalización de los agentes turísticos, es un desafío que tenemos.

Surge FAE-Turismo, pero no todas las empresas podrían soportar este periodo, muchas se tendrían que reconvertir...

Algunos negocios seguramente van a reconvertirse; otros van a reducir quizá su capacidad al brindar servicio porque hay un golpe dentro de sus actividades económicas, y de hecho el turismo va a cambiar, porque vamos a tener un turista que va a preferir hacer actividades al aire libre, conocer áreas naturales protegidas más que áreas cerradas, ir a nuestras playas del Norte, un turismo más vivencial.

¿Y ya se están preparando?

El turista poscovid será un turista al que se le garantice seguridad, minimizar riesgos de salud y que tenga más áreas abiertas, a campo abierto, entonces obviamente implica un viraje en los servicios. Tenemos reuniones con los gremios turísticos, ellos se están preparando.

Se necesita los recursos. ¿Cuándo se harán los primeros desembolsos del FAE-Turismo?

Ya se firmó el convenio con Cofide y se hizo la transferencia de los recursos; entiendo que en los próximos 10 días Cofide ya debe tener cerrados sus convenios con las entidades financieras, así como también sacar a subasta la tasa. Una vez pasado ese tiempo tendríamos a disposición el FAE-Turismo para que los operadores puedan acceder a este crédito.

No todas las empresas van a revertir su situación en un año y medio. ¿Han contemplado ampliar el periodo de gracia?

Es algo que lo hemos coordinado con la ministra de Economía, en 18 meses es difícil que se recuperen, y probablemente haya una tasa alta de morosidad. Para no exponerse esa situación se ha propuesto subir periodo gracia de 18 a 24 meses para el FAE-Turismo, por el tiempo que va a demorar en recuperarse el sector.

¿Ya están contemplando más recursos adicionales para el FAE-Turismo?

Las empresas del sector turismo tienen tres herramientas de financiamiento hasta el momento, primero Reactiva Perú, luego FAE-Mype, en ambos hay operadores turísticos que han participado; y ahora FAE-Turismo que es focalizado solo para los actores turísticos. Con los S/ 500 millones de garantías se convertirán en S/ 1,500 millones en crédito.

Y con ese monto se cierra. ¿Habrá recursos adicionales?

Habrá que hacer una evaluación dependiendo de la colocación del crédito, y de ser necesario una ampliación. De hecho, estamos coordinando con el MEF un endeudamiento con el Banco Mundial, aun es preliminar, pero se está trabajando para definir los rubros y montos. Cuando tengamos cerrado el tema lo comunicaremos.

Para su reactivación ¿se ha contemplado cuáles serán los primeros pasos?

En este momento tenemos ocho regiones abiertas totalmente, en la zona norte y en el oriente del país. En Iquitos, se puede ofrecer una variedad de turismo nacional como es salir a campo abierto. Tenemos una reunión esta semana en Iquitos para ver su reactivación y lo mismo con playas del Norte, para Tumbes, Piura, y Lambayeque. Estamos trabajando para definir las rutas y el cumplimiento de protocolos adecuados, y a partir de ahí promover las rutas nuevas para el turismo nacional para salidas de fin de semana, o en turismo intrarregional.

Los fines de semana tienen restricción ¿qué se hará?

Si las cifras de salud se mantienen en descenso se podría levantar las restricciones del domingo en la quincena de setiembre, por eso es que ya estamos considerando importante empezar a trabajar desde ahora para estar preparados.

¿Cómo se preparan para ello?

Promocionando el turismo interno y obviamente, de cara a las nuevas condiciones, con los protocolos. Hay una campaña que lanzaremos próximamente para promover turismo nacional y las zonas que se abrirán progresivamente, con los cuidados y el cumplimiento de protocolos que es lo que vamos a tener que aprender y convivir con eso.

Dijo que parte de este proceso será la formalización. ¿Cómo lo planean hacer?

Primero que en Mincetur se tiene el programa de Turismo Seguro a través del cual se capte a los turistas nacionales e internacionales para empresas formales, es un incentivo. Además, estamos impulsando fondos no reembolsables y para poder aplicar a ello se tienen que formalizar. Por otro lado, se está trabajando para tener regiones seguras, no solo desde el lado de bioseguridad, sino en un trabajo con WTTC (siglas en inglés de World Travel and Tourism Council), identificando a los agentes turísticos que son formales.

Pero no todos pasarán este momento difícil y algunos se tendrán que reconvertir e innovar. ¿Cómo impulsar esta etapa?

La reconversión es una necesidad en todos los agentes económicos, así como la resiliencia. Estamos evaluando algunos fondos no reembolsables para impulsar reconversión. Esperamos que en un mes podamos tener algunas definiciones de algunos programas adicionales, y en el caso de la innovación se harán cambios normativos para impulsarlo desde los CITE, públicos y privados.

Aún hay dudas sobre reinicio de vuelos internacionales

La ministra de Comercio Exteior, Rocío Barrios, señaló a finales de agosto que la fase 4 de la reanudación económica –que incluye el reinicio de vuelos internacionales– podría darse en octubre, pero aclaró que no había nada definido. Sin embargo, días después, el último miércoles, el ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, precisó que los vuelos al exterior iniciarían el 1 del próximo mes; incluso se mencionó que se podría iniciar con destinos como Estados Unidos, México, España, Chile, Argentina y Brasil en una primera etapa.

Esta información dada por el MTC duró solo unas horas, porque ese mismo día, en la noche, la titular de Salud, Pilar Mazzetti, aclaró que la fecha final para el reinicio de los vuelos internacionales en el Perú se establecerá de acuerdo a cómo evolucione la pandemia del covid-19 y que lo anunciado por el ministro de Transportes forma parte de “una planificación”.

Lo que sí adelantó Mazze­tti es que cuando se dé luz verde, las personas que quieran venir al país tendrán que someterse a una prueba molecular antes de tomar el avión; y lo propio harían los peruanos al salir, según protocolos de otros países.

Proyecto de la ONP. Conocida la nueva propuesta del Ejecutivo sobre el proyecto de ley para la ONP, la titular del Mincetur, Rocío Barrios, apeló a que el Congreso evalúe la iniciativa para el debate. Mencionó que no se llegó a destiempo, frente al dictamen aprobado, dado que en esta propuesta se busca incorporar -entre otras medidas- a los independientes, bajo el modelo facultativo. Reiteró que el MEF trabajó en el proyecto desde hace cuatro meses.

“A junio del 2021 terminaremos 12 proyectos para 10 regiones”

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, dijo que a nivel de los proyectos previstos hasta mediados del 2021, se dará continuidad a obras menores y el inicio de infraestructuras menores para mejorar circuitos. A junio del 2021 se han propuesto terminar con 12 obras turísticas en 10 regiones. Entre ellas, en Villa Rica, en Pasco y los

Baños del Inca, en Cajamarca, así como el templo de Burgos en Amazonas, entre otros, que suman una inversión por S/ 99 millones.

En el caso del Parque Ecológico Choquequirao, Rocío Barrios dice que se han garantizado los recursos para este año y el 2021.

“Esperamos que para diciembre ya tengamos la viabilidad del proyecto, que es a lo que estamos apostando. Los recursos ya están garantizados”, expresó. Con el proyecto se espera que las cifras de turistas al complejo pasen de 10,000 anuales a un millón. Aunque este proyecto quedará encaminado.