En el 2018 se dispuso que los productos alimenticios procesados que se comercializaran en el Perú debían contar con octógonos de advertencia nutricional. Ahora, se busca incorporar un “nuevo etiquetado”, pero esta vez a los productos alimenticios que se compran al exterior.

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó el predictamen que busca crear una ley de etiquetado de productos alimenticios importados para consumo humano que sean comercializados en el país. La idea principal es colocar la procedencia del país, “a fin de salvaguardar el derecho de la salud y de información de los consumidores”.

“El proyecto es para obligar al Ejecutivo... hay decretos pero no se cumplen, donde se menciona que los productos que vienen del extranjero importados, de origen agrícola y pecuario, deben estar debidamente identificados para su venta y que el consumidor tenga claro su procedencia. Ese es el objetivo. A veces viene, por ejemplo, arroz desde otros países, y no figura el origen, pero luego lo embolsa, se pone algún símbolo peruano y así se vende, inducen a comprar un producto que no es”, refirió el congresista autor del proyecto, Rolando Campos.

Según la iniciativa, la información que deberá contar el producto es: el nombre o denominación del producto; país de procedencia; contenido neto del producto expresado en unidades de masa o volumen; nombre y domicilio legal en el Perú del importador, envasador o envasador responsable, según sea el caso, y el número de RUC; condiciones de conservación; y algunas observaciones.

El predictamen recayó en el proyecto de ley N° 4880-2020 que -mediante un texto sustitutorio- propone la ley que modifica el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1304, “Ley de etiquetado y verificación de los reglamentos técnicos de los productos industriales manufacturados”, exigiendo la consignación del país de origen de los productos alimenticios envasados y con procesado primario.

La votación de los congresistas fue a favor, aún cuando se recibieron opiniones del Ministerio de Agricultura, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), ComexPerú y la Cámara Americana, en sentido negativo, debido a la confusión que se generaría en la distinción entre origen y elaboración.

-Sanciones-

El texto aprobado también reconoce sanciones para los que incumplan con este etiquetado. Indecopi tendría la potestad sancionadora en esta materia. El incumplimiento de la ley es pasible de las siguientes sanciones: decomiso del producto, prohibición del ingreso del producto al país y multa. Además, dicha sanción es independiente de la responsabilidad de naturaleza civil, penal y administrativa en que se pueda haber incurrido.