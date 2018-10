Estudio para fijar nuevo derecho de pesca saldrá durante próximo mes

Antes de finales de noviembre, cuando se prevé autorizar el inicio de la segunda temporada de pesca de la anchoveta, el Ministerio de la Producción (Produce) habrá concluido con el estudio técnico que realiza un equipo de ese sector para determinar ajustes al cobro del derecho de pesca que el Estado aplica a las empresas pesqueras que producen harina y aceite, según indicó el viceministro de Pesca, Javier Atkins.

Al respecto, la exviceministra de Pesca, Patricia Majluf, recordó que el derecho de pesca vigente comprende el pago del 0.25% del valor FOB de la harina de pescado, por cada tonelada métrica (TM) de anchoveta capturada. Para fabricar una TM de ese tipo de harina se utilizan 4.3 TM de anchoveta.

Observó que en los últimos años ese derecho no ha pasado de US$ 5 por TM de harina, de acuerdo a su cotización, que fluctuó entre US$ 1,200 a US$ 1,500. En esa línea, concluyó que lo que cobra el Estado por derecho de pesca es muy poco, pues debería estar en al menos 1% del valor FOB por TM para que cubra los costos del manejo de la pesquería que hace el Estado, así como de la investigación que este realiza y que al final beneficia a esa industria, así como para cubrir el costo de supervisión a dicha actividad.

Explicó que los recursos, por ejemplo, para investigación, que recibe Imarpe solo alcanzan para investigar la biomasa de anchoveta y determinar la cuota que capturarán los industriales, pero no alcanzan para investigar otras especies para consumo humano directo.

El exviceministro de Pesca Alfonso Miranda, consideró que el 0.25% del valor FOB que se cobra por TM no representa lo que actualmente vale el recurso extraído, y que la evaluación técnica que se hace debe dar el valor justo a lo que se paga.

Otro tema, señaló, es ver qué ha hecho Produce con los recursos recibidos por los derechos de pesca en los últimos diez años, de los cuales un 50% va para ese sector y el restante 50% a gobiernos regionales.

A su turno, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) citó un estudio de Apoyo que indica que las pesqueras locales pagaron en total (incluyendo derechos de pesca y otros conceptos) US$ 16.7 por TM de anchoveta, mientras que en Chile se pagó US$ 13.

Cifras y datos

Aporte. Los derechos de pesca representarían el 27% de los aportes totales que realiza la industria.

Produce. Tenía previsto ajustar los derechos de pesca en julio, y luego dijo lo haría en agosto.

SNP. Cita que la rentabilidad de pesqueras se contrajo en el último quinquenio en 40% por caída de desembarques.

Apoyo. Este año se espera recuperación del sector, pero no la suficiente.