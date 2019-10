El gobierno de Vizcarra busca reactivar la economía y en este caso ha dispuesto la reasignación de S/ 1,008 millones para proyectos que se tienen en algunos ministerios y gobierno regionales.

¿Es suficiente para reactivar la economía? Al respecto se consultó a cinco economistas, para conocer sus expectativas sobre la medida propuesta

Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas

Alonso Segura. (Foto: Andina)

La reasignación de gastos es una práctica usual que se ha hecho para acelerar la inversión pública, pero lo que habría que ver es que la reasignación se realice a los proyectos que ya están listos, sino tendrá los mismos problemas que ya se ha tenido, es el problema de la ejecución. En el caso del monto de S/ 1000 millones, es poco y el MEF ya debería estar pensando en otras reasignaciones adicionales.

Sin embargo, el problema no es que se reasignen los recursos, sino en el problema que adolece el Estado y los gobiernos subnacionales es en la ejecución.

Tanto, en el gobierno de PPK y de Vizcarra, se han tenido tres años con una pobre ejecución en el gasto.

En caso de relajarse las medidas hay riesgo de corrupción, y aunque en estos temas sostiene que debe actuar la Contraloría, sostiene que muchas veces existe un exceso del órgano de control sobre los funcionarios.

Otro de los aspectos que se debe revisar es el modelo de Invierte.pe, que no ha logrado agilizar la ejecución de los proyectos, no hay un destrabe.

Alonso Segura no observa que con las medidas de reasignación se pueda afectar el gasto, mientras se cumplan las reglas fiscales, aunque es poco optimista en la efectividad de la medida, por el monto bajo.

Una de las preocupaciones que tiene en el proyectos de la Línea 3 y 4 del Metro de Lima, que antes de realizarlo por obra pública debería de realizase un estudio para determina si es más eficiente realizarlo por obra pública o por APP.

“Usualmente la alternativa más rentable socialmente es la APP debido a que se traslada el riesgo de la construcción y la operación, si se compara con la obra pública. Eso se debe evaluar”, expresó.

Respecto a que, si en algo cambiará las expectativas de crecimiento de la economía peruana para fines de año, no observa grandes cambios y se mantiene con una proyección de crecimiento de entre 2% y 2.5%

Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la UP, exviceministro de Economía

Los más de S/ 1000 millones representa solo el 0.05% del presupuesto y es muy poco dinero para considerar que hay un impulso a la economía. Lo que hay es un problema en la ejecución del gasto y en eso se debería priorizar más, sobre los pedidos específicos. Con los S/ 1,008 millones no habrá un gran impacto, pues además todos los recursos asignados no se van a gastar en su totalidad.

En lo que se debe enfocar es en acelerar el gasto de inversión y ver las trabas registradas en las regiones para hacer un gas más eficiente.

El último gran estímulo económico se dio entre los años 2009 y 2014 cuando se dispuso de un 4% del PBI, con más de S/ 20,000 millones. Eso si representa una gran acción.

Por ahora, en el corto plazo solo le queda enfocarse en la inversión pública y en la ejecución eficiente del gasto, y para el próximo año se debe elaborar una agenda sobre los temas a tratar, entre ellas temas como las reformas laborales y tributarias, pero ya sería con el nuevo Congreso.

Estima la economía peruana crecería este año, de entre 2% y 2.5% este año

Juan José Marthans, economista del PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura

Lo que puedo decir es que el Gobierno tiene que hacer en términos inmediatos es demostrar que es posible darle impulso a la dinámica de inversión pública.

Estamos claros todos los analistas de que ese impulso no depende de mayores recursos, esos recursos ya existen, el problema ha sido de eficiencia, de calidad de gasto y de ejecución presupuestaria. El problema es de gestión ¿Solucionamos (con este estímulo) el problema de gestión? Si la respuesta es no, cuidado. Acá hay un anuncio que no necesariamente puede ser efectivo.

En segundo lugar, este gasto tiene que estar en línea con lo que ha propuesto el Gobierno, que ha propuesto hace poco un Plan Nacional de Competitividad y Plan Nacional de Infraestructura, estableciendo las metas a 5 y 30 años, y en donde se definió 52 proyectos para efectos de hacerlos prioritarios. ¿Estamos hablando del mismo Gobierno o de otro Gobierno? Es decir, ¿Lo que hoy se está proponiendo vía Decreto de Urgencia está en línea con los planes anunciados o no?

Tercero. Siempre es positivo encontrar un nivel de reacción del Gobierno frente a la evolución de la inversión pública que ha tenido recesión, así como las Asociaciones Públicas Privadas (APP). Esperemos que realmente esto comprometa un proceso de dinamismo de la inversión y lo que queremos ver es en qué tiempo y en qué magnitud se va a lograr. Si no hay rendimiento de cuenta esto es realmente una excelente propuesta pero nada más.

Sobre el estimado del PBO, creo que estaremos entre 2.4% y 2.7%, pero dependerá de cómo está el frente internacional, de cómo se logre desenvolver los próximos meses. Si es que hay una buena noticia en términos de arreglo entre China y Estados Unidos a nivel arancelario, tecnológico y geográfico, podríamos estar a 2.7%, si es que no sucede eso, estaríamos en 2.4%. Quiero acotar que no está en tela de juicio el modelo económico. El modelo económico no está en cuestionamiento.

Carlos Adrianzen Cabrera, decano de la facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

No soy muy optimista con la medida porque una manera de entenderla es comparando cuando un señor dice que va a pagar el colegio de sus hijos con la tarjeta, pero lo había presupuestado y al final se lo gastó.

El gobierno está gastando en cosas, saca un Decreto de Urgencia que implica una ampliación presupuestal. Es una mala idea porque nunca debió gastar lo que gastó. El presupuesto incluía la medida de subsidio (para viviendas) y ahora de pronto lo pide vía Decreto Supremo para reactivar y ¿Cómo reactivar gastando tan mal? Estas son medidas desesperadas para gastar, no son ni reactivadoras ni inteligentes.

Sobre el PBI, yo estoy muy preocupado, porque más allá de las nuevas intenciones (del Gobierno) que sería 3% con sesgo a la baja; a junio el PBI tiene una cifra cercana al 2% o 2.1% en términos anualizados y todos sabemos que el alza de PBI tiene mejor perfil en primer semestre, entonces anticipo un crecimiento de 1% con un sesgo al alza. Lo más probable es que sea 2% anual, que no genera clase media y que no reduce la pobreza a modo perceptible.

Carlos Anderson, economista

Se esta reasignando US$ 300 millones sobre US$ 220,000 millones que representa el PBI, ese es el impacto, que no tiene un gran efecto.

Lo que hay es un problema en el gasto, y es que se observa que municipalidades como La Victoria tienen una baja ejecución de su presupuesto, de solo el 1.2% es muy pobre.

Lo que se tiene que realizar es que se cumpla eficientemente con el gasto, con US$ 300 millones no sirve de nada.

Se tiene que recordar que, en el mensaje a la Nación, el presidente de la República anunció S/ 2,500 millones para la construcción de colegios, pero no se observa ello. Además, el 62% de los colegios se están cayendo.

Se deben plantear medidas más inteligentes, y si es que un ministro tiene baja ejecución se debe ir, y lo mismo debe ocurrir con los gobernadores y alcaldes.

En cuanto a las proyecciones de la economía peruana, más que un estimado en el comportamiento del PBI, lo que se observa es el cambio de las proyecciones que se inició con 4.2% de crecimiento y ahora se habla de poco más de 2%, en ese diferencial se ha perdido US$ 4,400 millones de generación de producción para el país.

No se le puede echar la culpa al mundo, dado que el promedio va a crecer en 3% y los mercados emergentes tiene una media de 3.5% de incremento.