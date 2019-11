Los términos de intercambio registraron en setiembre de este año un crecimiento de 4.3% con respecto a similar mes del 2018, de acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR). De esta forma, se acumulan tres meses consecutivos de incremento, en un contexto de mejora de las cotizaciones de algunas materias primas en el mercado internacional.

A propósito de este panorama positivo para el comercio exterior en el tercer trimestre del presente año, surge la interrogante sobre cuáles serán los sectores del segmento exportador no tradicional que mostrarán una expansión en el total del presente año.

Al respecto, Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam de la CCL, reveló que EE.UU. ha empezado a comprar una mayor cantidad de productos peruanos, no obstante los efectos de la guerra comercial que mantiene ese país norteamericano con China. “Perú se ha mantenido en el radar para los importadores estadounidenses”, remarcó el ejecutivo del gremio empresarial.

En general, la CCL ha proyectado que las exportaciones peruanas decrecerán 6% en el presente año, con gran influencia de la caída de las ventas al exterior de los productos mineros, que sufrirán una contracción de 9%.

“El segmento no tradicional, en cambio, crecerá 1% impulsado por productos que no pierden el ritmo de crecimiento no obstante las turbulencias de los mercados globales”, manifestó Posada.

Estos son los principales rubros de la exportación no tradicional que “cerrarán” el 2019 en positivo:

1.- Agro no tradicional: Productos como el espárrago, los berries, la palta y otros mostrarán una expansión de 4%.

2.- Pesca no tradicional: Este segmento crecerá 4%, casi en línea con lo que mostrará la pesca tradicional (aceite y harina de pescado) de una expansión del 8%.

3.- Textil confecciones: Los envíos de este producto, con alto valor agregado, a las plazas del exterior crecerán en 2%.

4.- Joyería y artesanía: La CCL proyecta que las exportaciones de estos productos llegarán a US$ 180 millones, lo que significará una tasa de incremento de 25%.