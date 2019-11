Las inversiones en infraestructura de transporte de uso público que se desarrollan a través de diversas concesiones alcanzarían al cierre del 2019 un total de US$ 550 millones, es decir, serían un 20% menores que las alcanzadas el 2018, según una proyección de Scotiabank.

El casi nulo avance en nuevas concesiones en lo que va de este año y el repentino descabezamiento de la dirección ejecutiva en ProInversión, ponen menos optimistas a los empresarios.

Actualmente, existen 32 concesiones de bienes y servicios de transporte de uso público que supervisa Ositran, y de las cuales, para este año, la inversión principal se está focalizando en tres grandes proyectos: las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, en el puerto General San Martín, en Pisco, y en menor medida en las otras concesiones.

En esa línea, la estimación del banco de que en esas concesiones la inversión este año caerá en 20%, se basa en el bajo nivel en la inversión en infraestructura vial proyectada para este año. En efecto, según las cifras a setiembre que registra Ositran, las dieciséis concesiones viales en el país -que se adjudicaron desde el 2003 en adelante- han invertido en este año, en total, US$ 62.9 millones.

Estas concesiones se acercan aún lentamente a totalizar sus compromisos de inversión, que en conjunto suman US$ 4,914 millones, y de los cuales ya han cumplido el 83.44%, es decir, aún tienen pendiente por invertir US$ 876.5 millones. En total, de enero a setiembre de este año, en todas las concesiones de infraestructura vial se han invertido US$ 421.9 millones.

En cuanto a los US$ 550 millones que Scotiabank prevé se invertirían al cierre de este año, el grueso se concentra en la Línea 2 del Metro de Lima, donde el concesionario, a setiembre, ya invirtió US$ 208.2 millones, y el banco prevé que en total este año en esa concesión se habrá invertido US$ 300 millones.

“Si bien el monto ejecutado este año superaría lo invertido el 2018 (US$ 166 millones), estaría por debajo del monto máximo invertido en el 2016 (US$ 336 millones)”, indicó esa entidad financiera.

Proyección

Para el 2020, Scotiabank proyecta que la inversión en infraestructura de transporte se incremente en cerca de 10%, es decir, se recupere respecto a lo que se invertiría en el 2019, basado en que existen diversos proyectos y ampliaciones que se iniciarán el próximo año.

Se sustenta además en su previsión de que el año entrante haya un mayor avance en el proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima, y que se registraría en la etapa 1B, con la construcción de tres estaciones en el distrito de Ate, así como también en el inicio en el uso de las tuneladoras para finales del 2019.

A esto le suma las obras previstas para la segunda pista y el nuevo terminal del proyecto de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, y cuya ejecución dependerá de la celeridad con que el concesionario del aeropuerto, la empresa LAP, adjudique esas obras.