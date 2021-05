Las compras del sector minero a proveedores nacionales cayeron en el 2020 a US$ 8,900 millones, por el impacto de la pandemia de covid-19, pero este año dichas compras se recuperarían a US$ 10,300 millones (similares a los US$ 10,400 millones del 2019), según las estimaciones del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Hacia adelante, sus proyecciones indican que, de concretarse las inversiones mineras que están en cartera por más de US$ 56,158 millones (de las cuales el 49% están en la zona sur), las compras del sector a proveedores nacionales se elevaría a US$ 23,700 millones en el 2031 (ver gráfico).

Entre estas compras destacan el consumo de gas y energía eléctrica, servicios y bienes de transporte, productos de metalmecánica y productos químicos (ver gráfico).

“Un actor fundamental (en el sector minero) son las empresas proveedoras, estas empresas que proveen equipos, tecnologías y servicios para la minería. En el Perú, (como porcentaje del PBI) la participación de nuestros proveedores es 4% y, con ello, podríamos decir que estamos en un punto de partida recién”, refirió recientemente Benjamín Quijandría, consultor del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Agregó -durante un evento de Perumin- que el potencial de crecimiento que tiene este sector de proveedores mineros es importante porque si se concreta la implementación de la cartera de proyectos mineros antes mencionada, en los próximos años el PBI de los proveedores puede incrementarse en 50% o hasta 100% (es decir, representar el 6% u 8% del PBI).

Zona sur

La participación de la minería en la economía (con cifras del 2019, año normal) fue de 14.3%, de los cuales, 4.1 puntos porcentuales correspondieron a las compras del sector. Y en la zona sur del país es mayor aún (44.1% del PBI y 7.2 puntos porcentuales respectivamente). Sin embargo, en esa zona hay oposición a la actividad minera.

En esta zona, a excepción de Arequipa, Moquegua y Tacna, los demás departamentos del sur del país están entre aquellos con la más alta incidencia de pobreza (entre 41.4% y 45.9% Ayacucho, Huancavelica y Puno, y entre 31.3% y 34.6% Apurímac y Cusco), según las últimas cifras del INEI.

Proyectos

La cartera de proyectos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) cuenta con 46 proyectos por un monto de inversión de US$ 56,158 millones.

Quellaveco y Toromocho serán 33% de la inversión

Perú cuenta con una cartera de 46 proyectos de construcción de mina que representan una inversión total de US$ 56,158 millones, según data del Ministerio de Energía y Minas (Minem); así como 60 proyectos de exploración por US$ 506 millones.

Para este año se espera que la inversión minera crezca 22.6% en 2021 (tras caer 28.2% en el 2020) debido a una normalización de las inversiones en mantenimiento de las minas en operación, mayor ejecución de los proyectos que se encuentran en construcción como Quellaveco y la Ampliación de Toromocho, y el inicio de construcción de un grupo de proyectos medianos, según el MEF.

Así, se prevé una inversión minera de US$ 5,400 millones; de los cuales, US$ 1,800 millones corresponden a Quellaveco y la Ampliación de Toromocho (es decir, representarán el 33% de la inversión minera del 2021).

En tanto, US$ 500 millones estarán vinculados al inicio de nuevos proyectos que iniciarán construcción este año (inversión total de US$ 3,000 millones): Corani (US$ 579 millones), Optimización Inmaculada (US$ 136 millones), Ampliación de Shouxin (US$ 140 millones) y Yanacocha Sulfuros (US$ 2 100 millones).