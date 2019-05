Estados Unidos enfrente un déficit comercial de 1.5% en marzo: llega a 1.5% 

(Con información de EFE y Reuters).- El déficit comercial internacional de bienes y servicios de Estados Unidos se amplió levemente un 1.5% en marzo, hasta los US$ 50,000 millones, informó el Gobierno estadounidense.

Las importaciones ascendieron un 1.1%, hasta los US$ 262,000 millones, mientras que las exportaciones subieron algo menos, un 1%, hasta los US$ 212,000 millones. La cifra del déficit comercial es similar a los US$ 50,100 millones anticipados por los analistas en marzo.

En tanto, el déficit acumulado de los primeros tres meses de 2019 mostró un descenso del 3.7% respecto al mismo periodo de 2018 en EE.UU.

Déficit con China

El déficit comercial de Estados Unidos con China, uno de los focos de atención del gobierno de Donald Trump, cayó en marzo a un mínimo de cinco años gracias a un aumento de las exportaciones, incluida la soja.

El Departamento de Comercio dijo el jueves que el déficit con China declinó un 16.2% a US$20,700 millones, su nivel más reducido desde marzo de 2014, mientras que las importaciones de la segunda mayor economía mundial cayeron un 6.1%. Las exportaciones a China treparon un 23.6% en marzo.

Washington impuso aranceles el año pasado sobre bienes chinos por valor de US$250,000 millones, medida a la que respondió Beijing con tarifas sobre productos estadounidenses valorados en US$110,000 millones.

Trump afirmó a fines de la semana pasada que el viernes elevará del 10% al 25% los gravámenes sobre bienes chinos valorados en US$200,000 millones.

El presidente estadounidense ha puesto en marcha una agresiva agenda proteccionista que ha incluido la renegociación del Tratado de América del Norte ( TLCAN) con Canadá y México y la amenaza de nuevas sanciones comerciales a la UniónEuropea (UE).

China y la UE han respondido con medidas recíprocas contra productos estadounidenses.

Precisamente este jueves se espera que EE.UU. y China sostengan una nueva ronda de conversaciones para alcanzar un acuerdo comercial después de que Trump amenazase a comienzos de semana con imponer aranceles adicionales a centenares de importaciones chinas si no se llegaba a un pacto en la medianoche del jueves al viernes.

Estas tensiones ha provocado inquietud en los mercados financieros y dudas sobre la evolución de la economía global.

En abril el Fondo Monetario Internacional ( FMI) presentó sus últimas previsiones de crecimiento global, que redujo en dos décimas respecto a lo calculado en enero, hasta el 3.3% como consecuencia de los efectos sobre la actividad económica mundial de estas tensiones comerciales.