Estados Unidos: "Perú es uno de los aliados más fuertes en América Latina"

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú empezó en febrero del 2009 y hasta la fecha no ha generado una balanza comercial positiva para el Perú.

Hasta el 2017, el resultado fue negativo para los peruanos en US$ 1,159 millones como resultado de envíos por US$ 6,899 e importaciones por US$ 8,058 millones según Adex .

Sin embargo, si hay un punto a resaltar es que las exportaciones no tradicionales peruanas al mercado norteamericano han venido al alza desde el 2010. En dicho año, los envíos fueron de US$ 1,969 millones y, en 2017, de US$ 3,374 millones.

En ese sentido, el embajador de Estados Unidos en Perú, Krishna Urs , manifestó que el comercio bilateral , desde que entró en vigor a la fecha, asciende a más de US$ 130 mil millones. Además, aseguró que "Perú es uno de los aliados más fuertes en América Latina".

“Ha abierto la puerta a productores agrícolas, facilitado la diversificación en Perú y promovido el desarrollo de sectores de exportación en productos agrícolas no tradicionales de alto valor”, expresó en el marco de la XII Cumbre Internacional de Comercio Exterior organizado por la Cámara de Comercio de Lima ( CCL).

En esa línea, aseguró que las exportaciones agrícolas se han multiplicado y han alcanzado cerca de los 3.5 mil millones en el año 2017. El comercio bilateral–añadió- en estos productos ascendió a US$ 9 mil millones en 2009 y a US$ 16 mil en 2017.

Productos

Krishna afirmó que las exportaciones de Estados Unidos a Perú no compiten con la producción peruana e, incluso, ayudan al desarrollo de la industria de exportación en un “ciclo positivo”.

“Son productos como maquinaria pesada para minería, equipos médicos y artículos de alta tecnología”, apuntó.

Asimismo, destacó que los arándanos es un caso de éxito de las exportaciones peruanas a Estados Unidos.

“Gran parte de nuevas plantaciones de arándanos en Perú se deriva de existencias de arándanos importados y genética de Estados Unidos. Brindamos stock y Perú cultiva arándanos los cuales envían después en temporadas en las que productores de EEUU no pueden producir”, detalló.

“Las exportaciones arándanos peruanos sumaron de casi 0 en 2009 a US$ 361 millones a 2017. Este producto de alta calidad forma parte de sus exportaciones al mercado chino también”, recalcó.

Por otro lado, el embajador norteamericano manifestó que otros beneficios en el marco del TLC han sido el fortalecimiento de los derechos laborales ambientales y la propiedad intelectual.

En ese sentido, señaló que se trabajó en la eliminación de los sitios web infractores de propiedad intelectual lo que “permitió que el mercado musical peruano creciera en 22% en 2017 cuando el promedio general en el resto del mundo fue de 8%.

Asimismo, indicó que el Osinfor y Serfor se generaron tras la alianza con Estados Unidos.

Por último, destacó que Perú es el primer país de Sudamérica con el cual se firmó un acuerdo, a través de la Sunat, de reconocimiento mutuo de aduanas y conexión fronteriza.

“No solo facilita el comercio sino que aumenta la seguridad y transparencia, así como abre las puertas a una tecnología mejorada para conectar los sistemas de gestión de datos de compañías navieras, cadenas de suministro, aduanas y fronteras, y de seguridad y finanzas de comercio exterior”, concluyó.