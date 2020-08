El déficit en el comercio exterior de bienes y servicios de Estados Unidos bajó un 7.5% en junio frente a mayo, hasta los US$ 50,700 millones, debido a un repunte de las exportaciones en medio de la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19.

Según los datos publicados este miércoles por el Departamento de Comercio, las exportaciones crecieron un 9.4% hasta los US$ 158,300 millones, mientras que las importaciones aumentaron un 4.7% hasta los US$ 208,900 millones.

Se trata del primer descenso mensual del déficit comercial en Estados Unidos desde febrero y apunta a una ligera recuperación de la demanda global.

El déficit acumulado en los seis primeros meses de 2020 se redujo en US$ 23,100 millones, un 7.8% respecto al mismo periodo de 2019 y se situó en US$ 274,300 millones.

“Las exportaciones y las importaciones crecieron en junio tras declives consecutivos desde marzo que fueron, en parte, debido al impacto de la COVID-19, dado que muchos negocios estaban operando a una capacidad limitada o cesaron las operaciones por completo, y el movimiento de viajeros entre fronteras se restringió”, señaló el reporte.

El déficit comercial con China, muy sensible políticamente por las tensiones entre ambos países, se redujo en US$ 1,200 millones en junio respecto al mes anterior, hasta los US$ 26,700 millones.

La pandemia del coronavirus ha provocado una aguda crisis económica en Estados Unidos, uno de los países más golpeados con más de 150,000 fallecidos.

La economía de Estados Unidos se ha hundido a un ritmo anual del 32,9% en el segundo trimestre de 2020 por los efectos de la pandemia y ha caído el 9,5% frente a los tres primeros meses del año, los mayores descensos de este indicador desde que se tienen registros.

El índice de desempleo cerró junio en el 11,1%, después de haber arrancado el año en el 3,5%.