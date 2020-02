En el 2018 se inició una protesta y el bloqueo de la Carretera Central ante el rechazo de la instalación de un nuevo peaje en Ticlio; tras esta situación, se suspendió la colocación de la garita de peaje. Al incumplirse parte del contrato, este mismo establecía un tipo de compensación de parte del Estado.

Ante ello, en una primera instancia Ositrán señaló que se realice un pago a Deviandes por los recursos no cobrados del peaje, pero, el MTC apeló porque consideró que “compensar” no es similar a “pagar”. Así, posteriormente, el regulador señaló que lo mejor era que el concesionario y el ministerio se pongan de acuerdo entre ellos sobre la posible compensación, cuestión que no se logró.

En este contexto, Deviandes presentó, al amparo del Contrato de Concesión suscrito con el MTC, una solicitud de inicio de trato directo .

Al respecto, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, dijo a Gestión que la posición del regulador es que aún cuando se llegue a instancias mayores (como un arbitraje internacional), el Estado debe compensar a Deviandes por las pérdidas tras el retiro de la garita de peaje.

“Ellos fueron los que pidieron la suspensión dada la situación de inestabilidad, el problema social que se presentó. Nosotros contestamos aceptando esta suspensión. Pero como Ositrán, que supervisamos el contrato en sí mismo, no hemos sido de la idea que el peaje se deje de pagar. Los peajes pactados tienen que pagarse ”, subrayó.

Zambrano explicó que el acuerdo contractual tenía un problema: no estaba establecido cómo se iba a financiar una posible compensación con el aval del ministerio de Economía (MEF).

“Es un tema que no debería sorprender porque el mismo concesionario se ha tenido que dar cuenta que esta provisión no estaba hecha. Pero, esto tiene una consecuencia: no habiendo esta provisión no se le puede decir al MEF que saque dinero para el fin mencionado si no lo tiene previsto. Por eso que es necesario que ellos (concedente y concesionario) lleguen a un acuerdo. Pero de que se tienen que compensar, se tiene que compensar, la pregunta es de dónde sacaremos la plata... sobre ello hay que poner se de acuerdo”, remarcó.

La titular del regulador señaló que todavía no se puede adelantar más opinión porque, al estar en trato directo, dependerá de la estrategia de ambas partes para no llegar a un arbitraje internacional. Sin embargo, “parece que se va a llevar a otro fuero (este tema)”, puntualizó.