EsSalud presentará demanda de inconstitucionalidad por modificación de CTS

La presidente de EsSalud, Fiorella Molinelli, calificó de “irresponsable” la decisión del parlamento que aprobó por mayoría, en la víspera, el proyecto de ley que modifica el pago de la compensación por tiempo de servicios (CTS) de los trabajadores del régimen laboral del Decreto Legislativo 276.

Según el dispositivo aprobado, el cálculo de la CTS para los colaboradores deberá tomar en cuenta el 100% del ingreso percibido (remuneración principal y bonificación por productividad).

“Es irresponsable (la decisión del parlamento). Una vez más, el Congreso pone en riesgo la situación financiera de la seguridad social y esta vez la pone en una situación gravísima. Me hubiera encantado que aprueben medidas para recuperar deudas. Nos deben S/ 3,800 millones tanto del sector público como el privado”, refirió en diálogo con Gestión.pe.

¿Qué riesgos genera la decisión del parlamento al aprobarse la modificación en el pago de la CTS?

El Congreso lo único que ha hecho es generar una serie de medidas que nos han venido desfinanciando. Primero fueron los S/ 800 millones que afectaban las gratificaciones (cuando se eliminó el descuento a las gratificaciones de forma permanente). Luego, sacaron otra medida para pasar a los empleados bajo al régimen CAS al 728, lo que genera un costo anual S/ 471 millones y ahora se suma este nuevo compromiso que afectan en casi S/ 700 millones - para los próximos tres años - los ingresos de la seguridad social. Esta decisión nos va a llevar a sacrificar algunos compromisos que ya teníamos como la construcción de hospitales como el de Chimbote, Piura, Puno y Cajamarca; y la compra de equipamiento y medicinas .

¿Usted menciona que esta medida costaría S/ 700 millones en tres años, pero el congresista Lescano dice que no es así y que sería entre S/ 200 y S/ 250 millones progresivamente?

El congresista (Lescano) no puede hablar sobre cifras que no maneja. Los que manejamos la seguridad social somos nosotros, y las cifras exactas la tenemos nosotros. No se puede pretender dar cifras inexactas, que van a poner en riesgo y pueden generar la quiebra de la seguridad social , dando medidas inconstitucionales porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto . Los fondos de EsSalud, cabe recordar, son intangibles ya que nadie puede echar mano sobre los recursos de los asegurados. Con esta medida se está beneficiando a un grupo pequeño en perjuicio de 11 millones de asegurados.

¿Cuántos trabajadores de EsSalud se estarían beneficiado con esta medida? Lescano mencionó a 12,000 trabajadores, ¿es así?

Entre 9,000 a 12,000 aproximadamente. La cifra exacta no la tengo, pero estamos hablando (que esta medida iría) en perjuicio de 11 millones de asegurados. En esta gestión, hemos hechos esfuerzos para subir la escala salarial a todos nuestros trabajadores. Lamentablemente, problemas de años de la seguridad social no se pueden corregir en un solo año, porque si no la quiebras .

Usted dice que esta medida es inconstitucional. Al respecto, ¿van a presentar una demanda de inconstitucionalidad en caso de que sea aprobada por insistencia en el parlamento?

Creo que lo tendrán que observar en el Ejecutivo y creo que hay que ser sensatos, sobre todo de dónde salen esos recursos pues no se puede echar mano de los compromisos de obras. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? si nosotros no recibimos ni un sol del tesoro público .

¿Entonces, se presentaría una demanda de inconstitucionalidad?

La Constitución es bien clara, pues dice que el dinero de los asegurados es intangible. Eso lo tienen que conocer los congresistas mejor que nadie.

¿En base a su respuesta, entones si se aprueba se presentaría una demanda?

Es inconstitucional.

¿Cabe esta posibilidad (de que se presente una demanda)?

Cabe esta posibilidad.

¿Además de esta demanda, qué más van hacer?

Primero hay que recuperar las deudas (de EsSalud) para lo cual he venido conversando con diferentes congresistas pidiéndoles su apoyo para recuperarlas. Hay S/ 3,800 millones que nos deben.

¿Ha tenido respuestas del legislativo?

Se ha pedido al parlamento en cuanto a las deudas, que se emita una norma que permita, por ejemplo, en caso de los gobiernos regionales y locales cobrar las deudas contra los saldos del ejercicio fiscal que no han ejecutado para los siguientes años y así cobrar por adelantado.

¿Cómo está esta propuesta en el parlamento?

He visto una serie de tweets (de congresistas) que dicen (que están a favor de) eso, pero a la hora de tomar acciones, primero se echa mano sobre el gasto y no sobre la generación de ingresos.