El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, señaló este jueves que se está generando confianza en los empresarios, ya que, según dijo, tres representantes de las compañías mineras se acercaron para conocer el plan de reactivación económica del país.

“Se dice que no hay mucha confianza en el sector empresarial. Hace unos días recibí la visita de Newmont para tener una conversación, y ya hay citas concedidas en solicitud de Chinalco y Anglo American con Quellaveco”, dijo el ministro en RPP.

Horas antes, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) indicó a Reuters que los inversionistas han perdido fe en la capacidad de Perú de llevar adelante proyectos mineros.

“Fue un año en que se ha perdido una oportunidad. Los inversionistas extranjeros han perdido fe en la capacidad de Perú de llevar adelante proyectos mineros”, afirmó Raúl Jacob, presidente de la gremio y vicepresidente de finanzas de Southern Copper, cuya mina Cuajone suspendió sus faenas por un conflicto social.

Burneo señaló que otro sector empresarial, como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), también solicitó una cita al MEF.

“Esto me entusiasma porque cuando hay esos pedidos no es tan cierto que hay incertidumbre plena y no se confía en el Gobierno, porque ellos mismos se acercan para ver a detalle qué estamos pensando hacer en el Ministerio de Economía”, mencionó Burneo.

El titular del MEF también señaló que hay disposición de acercamiento de los gremios empresariales.

“Hasta cierto punto podría ser un mito o una leyenda urbana decir que los empresarios han perdido totalmente la confianza. Cierto es que hay un tema de fijación como la parte laboral en la tercerización y negociaciones colectiva, pero nos ven como una posibilidad de acercamiento, tranquilidad y estabilidad”, precisó.

Kurt Burneo señaló que ya tuvo una primera reunión con todos los gremios empresariales y se les va a convocar a una segunda para discutir más a detalle sobre el plan de reactivación “Impulso Perú”.

Sostuvo que ahora tienen una propuesta clara donde se darán cuenta que no hay sorpresas y lo que buscan es fomentar la inversión privada para generar más empleo.

