El economista Enzo Defilippi aseguró que si el Gobierno no realiza reformas para incentivar la inversión en el Perú, las expectativas de crecimiento para este 2020 no serán mejores que las del 2019.

"Quiero darle la oportunidad al Gobierno a demostrar que 'bueno pues, no la hicimos bien, aprendimos de nuestros errores y vamos a poner alguna reforma en el tintero que entusiasme a la gente y la haga querer invertir ahora porque eso da confianza al futuro'. Si no lo hace, no veo que vaya a ser un año mucho mejor que el 2019", señaló.

En Canal N, señaló que el Ejecutivo "increíblemente" ha venido gastando menos que en años anteriores y que en los últimos días ha tratado de cubrir dicho déficit "quitando presupuesto" a través de un decreto de urgencia.

"Mirando el 2020, ¿qué se necesita para crecer? Es confianza en que la economía va a estar bien manejada. Estos movimientos no te dan confianza", aseveró que entre las causas del bajo crecimiento de nuestra economía figuran factores externos y el no manejo de la economía por parte del Gobierno.

"Hace un año pensábamos que el 2019 iba a terminar con un crecimiento de 3,8 o 3,4%. ¿Qué ocurrió? Un poco mala suerte, un poco de gestión. Un poco de mala suerte porque el mundo no caminó, Estados Unidos y China siguen peleados y hubo un enfriamiento ya previsto en la economía china", manifestó.

"Además, en el Perú hubo un par de problemas puntuales que afectaron a la minería y pesca. Lo que ha ocurrido es que la economía se maneja y el Gobierno no lo ha estado haciendo. Lo que hace que la economía crezca es la inversión y esta se maneja con reformas y con un gobierno que haga cosas y las explique bien. Eso es lo que ha faltado", añadió.

En ese sentido, Defilippi indicó que el 2020 es un año preelectoral, con un Congreso nuevo, y este escenario hace que la inversión en el país se retraiga. “Este año es particularmente de incertidumbre”, subrayó.