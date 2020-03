En la víspera, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, anunció que el Gobierno estima una inversión total equivalente a 12 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) del país para enfrentar la crisis del coronavirus (Covid-19) en el país.

Frente a ello, el exviceministro de Economía, Enzo Defilippi, señaló que no se debe confundir las medidas por un valor de 12% del PBI frente a medidas con un costo de 12% del PBI, pues en este último, no se podría pagar.

“No confundir ‘medidas por valor de 12% del PBI’ con ‘medidas con un costo de 12% del PBI’. Lo segundo no lo podríamos pagar. La diferencia son garantías estatales e inyecciones de liquidez que no generarán costos para el tesoro”, precisó Defilippi en su cuenta de Twitter.

La titular del MEF precisó que el plan para enfrentar la crisis del coronavirus constará de dos etapas, la primera es de contención y la siguiente de reactivación económica.

De este modo, la primera etapa cuenta con dos fases en las cuales se gastará S/ 30,000 millones para contener el avance de la enfermedad y otros S/ 30,000 millones para préstamos con garantías, a cargo del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Para la segunda etapa, de reactivación económica, el MEF tiene planeado desembolsar otros S/ 30,000 millones, de manera que en total se asignarán S/ 90 millones para superar esta coyuntura.