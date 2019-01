Envíos de trucha anotaron crecimiento de 41% entre enero y noviembre del 2018

Las exportaciones de trucha peruana sumaron más de US$ 32 millones entre enero y noviembre del 2018 impulsado por una mayor demanda de Estados Unidos y Rusia, registrando un crecimiento de 41% con relación al mismo periodo del 2017, informó este jueves la Asociación de Exportadores (Adex).

La gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de Adex informó que Estados Unidos fue el destino principal de los envíos, al contar con una participación de 49.9% del total exportado, alcanzando más de US$ 15 millones (crecimiento de 49.8%).

Los despachos a este mercado se hicieron básicamente en la presentación del producto fresco, cuando al resto de países se envió en congelado.

Mientras que las exportaciones de trucha a Rusia se incrementaron en 185.5%, con un monto de más de US$ 6,730,000, en tanto que entre enero y noviembre del 2017 se registró US$ 2,357,000 dólares.

Otro destino importante fue Canadá (US$ 5'588,000) con un leve crecimiento de 5.8%; sin embargo, Japón (US$ 2'428,000) anotó una contracción de 34.4%.

Cabe señalar que también se exportó a mercados como Países Bajos, Bielorrusia, Argentina, Francia, Noruega, Alemania y Suecia.

Los envíos de trucha ocupan el séptimo lugar entre los despachos de especies hidrobiológicas para Consumo Humano Directo ( CHD), representando el 2.6% del total de las exportaciones. El producto es superado por la pota, langostino, perico, anchoveta, conchas de abanico y atún.

Respecto a los envíos de productos acuícolas, la trucha se encuentra tercera en el ranking, por debajo de los langostinos (US$ 138 millones) que anotaron una contracción de 9.3%, y de las conchas de abanico (US$ 60 millones) que tuvieron un crecimiento de 19.4%. Otras especies exportadas fueron la tilapia y el paiche.

La principal empresa exportadora de trucha fue Peruvian Andean Trout (US$ 16 millones), le siguieron Mar Andino Perú (US$ 8'725,000), Piscifactorías de los Andes (US$ 6'961,000) y Produpesca (US$ 90,807).

Cabe señalar que la trucha se exporta básicamente en dos presentaciones: congelado, donde estacan los envíos de esquelones, filetes, hueveras, ovas, pulpas, entre otros; y en fresco, exportándose básicamente filetes.