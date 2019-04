Envíos de páprika y aceitunas al exterior crecieron en 19.1% y 89.1% en el primer bimestre

En el periodo enero-febrero de 2019, las exportaciones de páprika sumaron un total de US$ 10 millones, un 19.1% más con respecto a los primeros dos meses del año anterior, indicó Comex en su último boletín semanal.

Los principales destinos de este producto fueron México, con US$ 6 millones (+25.1%); Estados Unidos, con US$ 2 millones (+10.2%); España, con US$ 0.8 millones (+82.4%), y Guatemala, con US$ 0.2 millones (-43.7%).

Entre las principales empresas exportadoras de páprika figuraron Agroexportadora Sol de Olmos, con US$ 2 millones (+371.3%); S&M Foods, con US$ 2 millones (+16.3%); ADB International, con US$ 0.9 millones, y Agroindustrial E&C, con US$ 0.9 millones (+121.1%).

Mientras que las aceitunas merecen una especial atención. Luego de cuatro años de caídas, en el primer bimestre del año demuestran una recuperación en los valores de exportación, alcanzando los altos niveles de 2015. Así, en el periodo enero-febrero de 2019, los envíos ascendieron a US$ 5 millones, un 89.1% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Los principales destinos de nuestras aceitunas fueron Brasil, con US$ 4 millones (+169.5%); Estados Unidos, con US$ 0.6 millones (-33.5%); Chile, con US$ 0.4 millones (+83.8%), y Canadá, con US$ 0.2 millones (+299.6%).

Entre las principales empresas exportadoras de aceitunas figuran Agroindustrias Nobex, con US$ 1.5 millones (+75%); Nobex Agroindustrial, con US$ 1.5 millones (+694.1%); Fundo la Noria, con US$ 0.7 millones (+133.4%), y Agroindustria y Comercializador Guive, con US$ 0.2 millones, (+238.6%).

"Tal como las cifras lo indican, el desempeño de ambos productos en el periodo analizado fue sumamente positivo. En el caso de la páprika, se observa un crecimiento luego de las caídas de enero-febrero de 2017 y 2018, aunque aún no recuperamos los valores de 2016. Las aceitunas, por su parte, continúan recuperando su dinamismo previo a las caídas experimentadas en 2016 y 2017, y logró alcanzar valores cercanos a los de 2015", apuntó Comex.

En se sentido, consideró que el Perú debe esforzarse en continuar con el impulso al crecimiento de las agroexportaciones y no dejar pasar oportunidades de ampliar y diversificar nuestra oferta exportable.