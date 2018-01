Envíos de melón fresco peruano tienen como principales destinos Chile y Ecuador 

Las exportaciones de melón fresco peruano en 2017 superaron el volumen exportado en el año anterior, según sitio web de Agrodata Perú.

Entre enero y noviembre de 2017, Perú envió 340,005 kilos de esta fruta por un valor FOB de US $ 103,748.

Por el contrario, en 2016 (incluido diciembre) el país exportó 155,306 kilos por solo US $ 30,367.

Los principales destinos para estas colocaciones fueron Chile, con US$ 55,000, y Ecuador, con US $ 48,000.

Las principales empresas exportadoras fueron Fundo La Noria SAC, con envíos por US $ 41,000, y Luigi Imports and Exports con US $ 39,000.