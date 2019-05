Envíos de espárrago al exterior cayeron 9.5% en primer bimestre

Las exportaciones peruanas de espárrago sumaron US$ 65.5 millones en el primer bimestre de este año, una caída de 9.5% frente al mismo periodo del 2018, según un informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de Perucámaras.

Las regiones de La Libertad e Ica lideraron los envíos de espárragos al registrar valores de US$ 36.5 millones (monto menor en 8%) y US$ 22.9 millones (-10.1%), respectivamente. Luego se ubica Lambayeque con US$ 1.7 millones (un incremento de 69.2%).

Del total exportado de hortalizas como productos no tradicionales en el periodo analizado (US$ 153.9 millones), el 42.6% correspondió a espárragos.

El principal mercado de destino de las exportaciones nacionales de espárrago fue Estados Unidos con US$ 25.9 millones (una participación de 39.4% del total exportado); seguido de España con US$ 12.8 millones (19.6%).

En tanto los envíos hacia Países Bajos ascendieron a US$ 9.5 millones (14.4%) y a Reino Unido, US$ 5 millones (7.6%).