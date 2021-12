Los envíos al exterior de nacimientos peruanos y accesorios relacionados a las fiestas navideñas ascendieron a US$ 258,028 entre enero y octubre del 2021, registrando un crecimiento de 12.2% respecto al mismo periodo del 2020 (US$ 229,963), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Este resultado responde a la baja base de comparación del año pasado a causa de la pandemia, pues en relación al mismo periodo del 2019 (US$ 468,534), se refleja una fuerte caída de -44.9%.

En el periodo enero-octubre el principal destino fue EE.UU. (US$ 124,096), al concentrar el 48.1% del total y registrar un aumento de 95.7% respecto al mismo lapso de tiempo del 2020.

En segundo lugar se ubicó Francia (US$ 39,837) cuyas importaciones representaron el 15.4% del total.

Otros fueron Italia, España, Alemania, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Polonia, Colombia y Aruba, entre otros.

Estas piezas fueron exportadas en varias partidas, de las cuales ‘Las demás estatuillas y demás artículos para adornos de cerámica’ concentró el 72.2%.

Incluyen los nacimientos de cerámica, nacimientos en mate burilado, adornos de cerámica, nacimientos en botellas de vidrio, entre otros, los cuales provinieron principalmente de Lima, Callao y Ayacucho.

-Anuales-

El COVID perjudicó de forma considerable los despachos de estos productos el año pasado (12 meses), alcanzando solo US$ 488,683, versus los US$ 808,993 del 2019, es decir, presentó una caída de -39.6%. Incluso en el 2018 el monto llegó a superar el US$ 1 millón.

En ese contexto, ADEX precisó que la recuperación de la demanda de estos artículos en los mercados internacionales vuelve a ser una oportunidad de negocio para los artesanos peruanos, quienes esperan un 2022 con mayores pedidos.

-Datos-