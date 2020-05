Desde que el Gobierno retiró el Gas Licuado de Petróleo (GLP) del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible (FEPC), el precio del gas destino al consumo de los hogares debió haber bajado S/ 4 por balón, señaló Abel Camasca Zapata, gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (Aseeg). Sin embargo, este recorte no se habría trasladado a la mayoría de los usuarios, según un reporte del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu).

El FEPC fue creado en el 2004 para evitar que la elevada volatilidad de los precios internacionales del petróleo se traslade a los precios a los hogares peruanos, sin embargo, el 21 de abril del presente año el Ministerio de Energía y Minas (Minem) excluyó al GLP de la lista de productos que se encuentran incluidos en dicho fondo, con el objetivo de facilitar el traslado de la caída de los precios internacionales del GLP a los consumidores peruanos.

Como resultado, el 29 de abril Pluspetrol anunció la disminución de S/4.3 en el precio mayorista del balón de 10 kg , lo que debería conducir a una reducción de alrededor del 11% en el precio final del balón de gas para los consumidores.

Al respecto, Abel Camasca asegura que al menos la gran mayoría de las 117 plantas envasadoras de gas que operan en el país han trasladado este recorte al precio del balón de gas. Así, el precio por balón de 10 kg que sale de las plantas de envasado bajó de S/ 18 a S/ 14 y ahora estaría rondando los S/ 15.

Sobre el precio final, detalló que el gas que reciben como materia prima pasa por las envasadoras y sale de estas como balones de gas, que luego se destinan a la cadena de distribución (constituida principalmente por vehículos de transporte), para llegar finalmente a los locales de venta. En estos tramos de la cadena se incluyen costos como el flete, y los seguros de los trabajadores y usuarios, además del margen de ganancia.

Por ello, si bien el precio promedio del balón de gas al salir de dichas plantas es de uno, los costos de la cadena de distribución y venta pueden elevarlo hasta el doble o más. A este precio final debió haberse trasladado el recorte de alrededor de S/ 4 por balón.

Precios varían en puntos de venta

No obstante, un reporte del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) reveló que, de un registro de 1,412 locales de venta de balones de gas al público, ubicados en Lima, Piura, Ancash, Ica, Arequipa, Junín, Cusco, Puno y Loreto, que actualizaron sus precios del 28 de abril en adelante, 378 locales no aplicaron rebajas, siete incrementaron sus precios. En tanto, más de 1,000 de ellos (72%) mantuvo precios iguales o similares a los anteriores a dicha medida.

“Es posible que en la cadena final, en recorte en los precios no se haya trasladado a los consumidores, lo que estaría muy mal teniendo en cuenta la crisis económica por la que están pasando los hogares”, dijo Camasca a Gestion.pe.

De acuerdo con el aplicativo “Facilito” de Osinergmin, los precios del balón de gas de una misma envasadora varían de acuerdo con los puntos de venta, que pertenecen a terceros. Así, por ejemplo, un balón de “Masgas” puede costar S/ 35 en un local de Chorrillos y S/ 28 en un local de Santa Anita.

Adicionalmente, Opecu también ha señalado que no se ha trasladado a los precios otro recorte de S/ 4.80, que corresponde a ocho ajustes bimestrales de la banda de precios. Abel Camasca sostiene que esta reducción de los precios no fue realizada por los proveedores de la materia prima, por lo cual instó al Osinergmin a fijar nuevos precios de referencia, teniendo en cuenta que ahora el GLP ya no forma parte del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible.

Asimismo, recordó que los precios actuales corresponden a un contexto en el que el precio del GLP ha caído en promedio 25% desde noviembre, y cuya recuperación es inminente. “Nuestra preocupación es que en las próximas semanas el precio del GLP suba en S/ 5 o S/ 6, y sería peligroso que no exista una adecuada regulación de Osinergmin para asegurarnos de que los precios en el país se alineen con los precios internacionales”, agregó.

