FOTO 4 | Conoce la compañía. No importa que tan bien preparado estés para hablar de ti mismo, no saber lo esencial de la empresa para la cual te estás entrevistando demuestra poco interés y preparación. No puedes mostrarle al entrevistador que eres la mejor opción para la compañía si no conoces a la compañía. Antes de la entrevista, investiga el sitio web de la firma para conocer sus puntos básicos: cómo hace dinero, quiénes son sus principales dirigentes y qué quiere lograr en el futuro cercano. Busca noticias recientes en la red sobre la empresa y no olvides dar un vistazo a sus cuentas de Facebook y Twitter.