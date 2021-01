Hace unas semanas, se presentaron los resultados en un evento en el que participaron el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, la Presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, Susana Silva, el Secretario General de la Junta Nacional de Justicia, Juan Carlos Cortés, y el Secretario de Integridad (e) de la PCM, Eloy Munive.

Se evaluó tanto el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, como dos herramientas del mismo: la Plataforma única de Declaración Jurada de Intereses (PDJI) y el Registro de visitas en línea y Agendas oficiales, todas iniciativas del Ejecutivo, administradas por la PCM.

El Plan es un instrumento de gestión que establece los objetivos, lineamientos y estándares que deben cumplir las instituciones del Estado para promover la integridad, prevenir y sancionar la corrupción. La PDJI, procura transparentar los intereses de quienes ocupan cargos en el sector público con capacidad de decisión y manejo de recursos, a fin de detectar y prevenir conflictos de intereses. Mientras que el Registro de Visitas, transparenta, en tiempo real, información detallada de las visitas que recibe cualquier servidor público en una entidad del Estado, con el fin de fomentar la integridad en el cumplimiento de sus funciones.

1. Mejores estrategias de comunicación

Algunas de las herramientas son ampliamente conocidas por los funcionarios públicos, pero no por el ciudadano de a pie. Aunque el periodismo ha ayudado en hacer conocidas la PDJI y el Registro de visitas en línea debido a casos mediáticos, se necesitan de campañas nacionales informativas masivas en todos los medios (prensa escrita, radios, TV, redes sociales, etc.). La ciudadanía no puede hacer uso de herramientas que no conoce.

2. Beneficios difusos

Aunque las herramientas cuentan con una gran solidez técnica, tanto expertos como ciudadanos consideran que los beneficios directos para la población no son claros y dependen de la eficacia con la que se utilicen. Aunque el enfoque preventivo del Plan contribuye a recuperar gobernabilidad y evitar carencias en sistemas como los de salud y educación, este se concentra a nivel institucional, alejándose un poco de la población. Los potenciales beneficios de la PDJI dependen de la veracidad de la información provista. El Registro de visitas, por su parte, parece tener un mayor beneficio para investigadores o analistas que para el ciudadano en sí mismo.

3. Se necesita apoyo de políticos

La ciudadanía respalda todas las herramientas que busquen la integridad del sector público, así como la lucha frontal contra la corrupción, pero perciben que no existe el mismo respaldo de parte de muchos políticos. Esto es evidente sobre todo en la PDJI y en el Registro de visitas en línea.

Opinan las autoridades y los expertos

Eduardo Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos

La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del país: afecta la calidad del servicio público y, por ende, la calidad de vida de los peruanos. Por ello, merece de acciones concretas. Hace un año no contábamos con algunas las herramientas que se han evaluado y, hoy, el Semáforo nos plantea tareas puntuales para perfeccionarlas. Los resultados nos comprometen a mejorar la comunicación, además de seguir requiriendo a los políticos para el cumplimiento de la Declaración Jurada de Intereses y evitar la manipulación del Registro de visitas.

Susana Silva, Presidenta del Consejo Nacional Penitenciario

Las políticas públicas en esta materia se deben evaluar dentro del modelo institucional en el que se diseñaron. El Perú se encuentra en una fase de fortalecimiento institucional. El Plan es sumamente útil y se encuentra en un nivel distinto que la PDJI y el Registro de visitas en línea. Estas dos últimas no pretenden combatir la corrupción, sino que buscan consolidar conceptos de integridad que ayuden a los funcionarios a entender los límites que tienen dentro de la administración publica y que la ciudadanía se apropie de estas herramientas.

Juan Carlos Cortés, Secretario General de la Junta Nacional de Justicia

La metodología de estas dos miradas es buena, aunque hay que tener mayor claridad sobre cuál es el perfil del ciudadano que opina y complementar estas opiniones con data. Siendo la mayor critica de estos instrumentos la parte comunicacional, es importante resaltar que, dada la coyuntura, es difícil comunicar cuestiones positivas (no son “noticia”). El Plan y su ejecución podría beneficiarse de mecanismos más innovadores. Tanto la PDJI como el Registro de visitas buscan delimitar los espacios para quienes podrían incurrir en actos de corrupción, lo cual es importante.

Eloy Munive, Secretario de Integridad (e) de la PCM

Se está reconociendo el potencial de estas herramientas, a pesar de no haber sido concebidas hace mucho tiempo (p.e., en el 2018 no se reconocía la gestión de intereses como un problema a ser atendido). La población considera que el Plan es una herramienta valiosa y cuyos resultados son de interés público, aunque muchos logros (como la reforma de justicia) no se relacionen directamente a este. Recientemente, hemos culminado un informe de medio término (los dos primeros años del Plan) que tenemos que difundir y visibilizar.