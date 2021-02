Ante el inicio de una segunda cuarentena por el avance de la pandemia del coronavirus (COVID-19), la empresa de distribución de energía eléctrica Enel precisó que la facturación del consumo de electricidad que realizarán los clientes en las siguientes semanas no será como se hizo en la primera inmovilización social obligatoria.

En un comunicado, la compañía aclaró que está descartada la facturación promedio generalizada, tal como lo dispuso el Gobierno en la primera cuarentena. El segundo confinamiento durará desde el 31 de enero al 14 de febrero.

Por ello, Enel confirmó que mantendrá la lectura de medidores en este periodo. No obstante, enfatizó que aquellos clientes con medidores internos o que no puedan ser revisados por el equipo de lecturistas, podrán enviar una fotografía de su medidor al WhatsApp de Enel 917-614-374.

Por otra parte, detalló que sus centros de servicio seguirán abiertos con estrictas medidas de bioseguridad y horarios más acotados. Sin embargo, Enel hace un llamado a sus clientes para que privilegien el uso de los canales digitales, como el número de WhatsApp 917-614-374 y la página www.enel.pe, los cuales serán reforzados en esta coyuntura.

“Las personas que por diferentes motivos no puedan usar los canales no presenciales, podrán acudir a los centros de servicio de Enel. La empresa ha dispuesto rigurosas medidas de bioseguridad, como protocolos de ingreso y distanciamiento, así como la habilitación de orientadores digitales que ayudarán con sus trámites a los clientes que permanecen en espera. Los centros de servicio mantendrán su horario regular de apertura, pero cerrarán a las 4:00 p.m. y no abrirán los domingos”, indicó Enel en su pronunciamiento.