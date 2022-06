Es probable que los encargados de formular la política monetaria de la Reserva Federal señalen un cambio continuo hacia una política más restrictiva que combata la inflación con tasas de interés que superen el 3% en el 2023, según una encuesta realizada por Bloomberg News a economistas.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) aumentará las tasas en 50 puntos básicos la próxima semana y en la misma cantidad en julio, pero luego reducirá el ritmo de ajuste a incrementos de 25 puntos básicos a partir de septiembre, según la encuesta. Se espera que los banqueros centrales proyecten tasas de 2.6% para fines de año y 3.1% en el 2023. Eso se compara con 1.9% y 2.8% en sus pronósticos de marzo. El rango objetivo actual de la tasa de política monetaria es de 0.75% a 1%.

La encuesta fue realizada a 44 economistas entre el 3 y el 9 de junio. Los datos publicados el viernes fortalecieron los argumentos para el endurecimiento determinado de la Fed: los precios al consumidor, excluyendo los alimentos y la energía, aumentaron un 0.6% más de lo esperado el mes pasado y un 6% respecto del año anterior, mientras que el indicador general del IPC alcanzó un nuevo máximo de 40 años de 8.6% frente al año anterior.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha señalado que las alzas de medio punto están sobre la mesa para este mes y el próximo para frenar el aumento de los precios. Pero ha tenido cuidado de evitar decir cuán alto llegarán, lo que hace que el pronóstico trimestral de la Fed para las tasas de interés sea el foco principal de los inversionistas cuando los banqueros centrales se reúnan el 14 y 15 de junio. El FOMC publicará un comunicado y estimaciones económicas actualizadas a las 2:00 p.m. del miércoles y Powell dará una conferencia de prensa 30 minutos después.

La ruta de tasas que los economistas proyectan que establezca el FOMC es menos agresiva de lo que esperan los mercados. Los inversionistas no solo están descontando los aumentos de medio punto que Powell ha sugerido repetidamente como probables, sino que también esperan un aumento de tamaño similar en septiembre y más aumentos en noviembre y diciembre.

“Proyectamos que la Fed elevará la tasa de los fondos federales en 50 puntos básicos en cada una de las reuniones de junio y julio antes de reducir el ritmo de ajuste a 25 puntos básicos en las reuniones restantes del año”, dijo la economista jefe de Oxford Economics para EE.UU., Kathy Bostjancic, en una respuesta a la encuesta.

La gran mayoría de los economistas también espera que la decisión de este mes sea unánime, la que incluirá la incorporación de dos nuevos gobernadores, Lisa Cook y Philip Jefferson.

Hay menos certeza en torno a los planes para reducir el balance de la Fed, que comenzó con la liquidación de los valores que vencen este mes. La Fed está introduciendo gradualmente sus reducciones, las que alcanzarán un ritmo de US$ 1,1 billones al año. Los economistas proyectan que llevará el balance a US$ 8,4 billones para fin de año, el que luego caerá a US$ 6,7 billones en diciembre del 2024.

Los economistas tienen visiones mixtas acerca de las perspectivas y un 31% considera que es probable que haya una recesión en los próximos dos años; un 21% considera probable que haya un período de crecimiento cero o negativo; y el resto espera que la Fed logre un aterrizaje suave de crecimiento continuo y baja inflación.

La mayoría de los economistas esperan que la Fed termine con su ciclo de ajuste cuando la inflación todavía está un poco por encima del objetivo del 2%. Casi tres cuartas partes de ellos dicen que prevén que los aumentos de tasas se detendrán con la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, en 2.6% o más.