En el 2019 las Reservas Internacionales Netas (RIN) sumaron US$ 68,316 millones, de manera que registró un máximo histórico de cierre de año, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

La entidad monetario precisó ,además, que este resultado fue mayor en US$ 8,195 millones respecto a lo registrado a fines de 2018.

Por componentes, la posición de cambio del BCRP ascendió a US$ 42,619 millones, los depósitos en moneda extranjera del sistema financiero en el Banco Central aumentaron a US$ 17,658 millones, mientras que los correspondientes al sector público totalizaron US$ 8,626 millones.

“Esta mejora continua de la posición de la liquidez internacional del país, reflejada en el alto nivel de reservas internacionales, fortalece la solidez de la economía ante posibles choques financieros y del sector externo”, precisó el BCR.

Las RIN del Perú equivalieron al 30% de su PBI en 2019, y este este porcentaje es mayor a los registrados por los principales países de Latinoamérica como Brasil (19%), Colombia (16%), México y Chile (ambos con 14% del PBI).

Asimismo, las RIN de Perú son equivalentes a 20 meses de importaciones, superior a los niveles de cobertura mostrados por Colombia con 12%, Chile con 7% y México con 5%.