Frank Gibeau acababa de convertirse en el CEO de Zynga Inc., pero tenía que dar algunas malas noticias.

La compañía que alguna vez fue de alto vuelo, que saltó a la fama con juegos de Facebook como FarmVille, ahora estaba en problemas. En una reunión de todas las manos en la cafetería de Zynga en marzo de 2016, Gibeau colocó una diapositiva que muestra su retorno sobre la equidad en comparación con sus compañeros de videojuegos. La sala estaba muy tranquila.

"Les mostré que somos lo peor de lo peor", recordó en una entrevista. "Estamos generando menos retorno que todos los demás en la industria".

Avance rápido tres años, y el estado de ánimo es muy diferente. La compañía aumentó su orientación tres veces el año pasado. Los márgenes de beneficio se han recuperado, y las ventas están creciendo a su ritmo más rápido desde que el desarrollador del juego se hizo público en 2011. Zynga está "en camino de ser una de las compañías de juegos de mayor crecimiento, si no el de mayor crecimiento, a escala, "Dijo Gibeau.

Las acciones de Zynga casi se han triplicado a US$ 6.15 desde que Gibeau, ahora de 51 años, asumió el cargo de director ejecutivo. Eso incluye un aumento del 56% en 2019, eclipsando el aumento del 29% del S&P 500.

La acción todavía está muy por debajo de su nivel máximo posterior a la salida a bolsa en 2012, cuando la exuberancia en torno a las redes sociales impulsó a Zynga a casi US$ 16. Pero los accionistas y los analistas de Wall Street están abrazando a la compañía nuevamente.

"A los inversores les gusta una buena historia de respuesta", dijo Colin Sebastian, analista de Robert W. Baird & Co.

En el camino, Gibeau reinventó de qué se trata Zynga. Ahora solo obtiene una pequeña porción de su dinero de los juegos basados ​​en Facebook, lo que le dio a la compañía una reputación de entregar interminables solicitudes y notificaciones a los usuarios de las redes sociales.

En cambio, Zynga se enfoca en títulos independientes que los consumidores juegan en sus teléfonos. Incluyen Words With Friends, Zynga Poker y Merge Dragons !, que permite a los jugadores combinar huevos de dragón y tesoros para producir habilidades y objetos.

Zynga también ha utilizado adquisiciones para aumentar el crecimiento. En 2018, acordó comprar participaciones de control en Small Giant Games por aproximadamente US$ 560 millones y Gram Games por US$ 250 millones. Y tiene un cofre de guerra de efectivo e inversiones a corto plazo que se acerca a los US$1,500 millones de dólares, que podrían usarse para acuerdos adicionales. Para recaudar dinero, Zynga vendió bonos e hizo más de US$ 300 millones al descargar su sede de San Francisco en un contrato de arrendamiento el año pasado.

Juerga de gastos

La idea es crear un mini-imperio de estudios de juegos y franquicias, dijo Gibeau, un veterano de Electronic Arts Inc.

"Vemos muchas oportunidades para adquirir activos que aumentarían el valor para los accionistas", dijo. "Queremos poner esos dólares en uso".

Zynga se está preparando para reinventarse nuevamente adoptando nuevas plataformas y dispositivos, sin importar cuáles puedan ser.

"Dentro de diez años, sé con certeza que las plataformas serán diferentes", dijo. "Podría haber otras plataformas, como plataformas de transmisión, juegos basados ​​en la nube".

Las consolas de videojuegos que dominaron la industria durante tanto tiempo pueden no existir en una década, lo que abre la puerta a otras opciones, dijo Gibeau. "Quiero que nuestros juegos se puedan jugar en cualquier cosa, incluso si se trata de una tostadora o un refrigerador".

Zynga ya ha saltado a Snapchat. Y aunque no ha proporcionado detalles sobre qué más está en proceso, la compañía está desarrollando una nueva estrategia multiplataforma.

"Tenemos un dicho:" Haga que la transición de la plataforma sea su amiga "", dijo Gibeau. "Puedes salir de posición, lo que francamente hizo Zynga al estar tan concentrado en Facebook".

Cuando Zynga luchó para salir de su depresión, el cofundador Mark Pincus reclutó a Gibeau para que no se jubilara. Aunque Gibeau solo tenía unos 40 años, ya había pasado 25 años en Electronic Arts y ayudó a cambiar esa compañía.

"Realmente no estaba buscando trabajo", dijo Gibeau. “Me estaba poniendo en forma. Estaba volando aviones. Estaba buscando solicitar un programa de maestría en historia. Estaba pasando tiempo con mis hijos, viajando ”.

Pero Bing Gordon, un compañero veterano de Electronic Arts que sirvió en la junta de Zynga, se acercó a Gibeau en busca de ayuda en nombre de Pincus. Una conversación de 30 minutos mientras tomaba un café con Pincus se convirtió en una reunión de tres horas, y Gibeau pronto se unió al consejo de Zynga. Se encontraba visitando la compañía una vez por semana, luego todos los días, y se le pidió que se convirtiera en CEO.

"Me enamoré del lugar, me encantan los cambios", dijo Gibeau. “Aprendí mucho de los fracasos en EA. Lo miré y pensé: "Hombre, esto es perfecto". Sabía exactamente qué hacer aquí ".

La tarea más grande era concentrarse. Bajo el nuevo equipo de gestión de Gibeau, Zynga pasó de trabajar en unos 140 proyectos a una docena de juegos.

La compañía se concentró en los llamados servicios en vivo, básicamente, proporcionando contenido nuevo para juegos existentes de forma continua, y trató de hacer que sus juegos sean más complejos y atractivos. También invirtió en títulos vinculados a franquicias de películas, como Harry Potter y Star Wars. Y Zynga se expandió a Asia y otros mercados.

"Pie firme"

"La compañía tiene una importante experiencia en servicios en vivo y tiene una plataforma de publicidad sólida, por lo que puede ayudar a escalar rápidamente los juegos prometedores a medida que llegan al mercado", dijo Matthew Kanterman, analista de Bloomberg Intelligence. "En general, Zynga está en pie firme durante los próximos años".

El regreso de Zynga está lejos de ser completo. Sus márgenes de beneficio siguen siendo los de sus pares, y su capacidad para ponerse al día dependerá de los juegos que lance en 2020 y más allá.

Pero la compañía tiene una fuerza laboral más feliz, y los objetivos de adquisición realmente quieren ser adquiridos por Zynga. Ese no era el caso hace unos años, dijo Mike Hickey, analista de Benchmark Co.

“Frank y su gerencia simplemente restablecieron la cultura y lo que el mercado percibe como Zynga”, dijo. “Dejas de preocuparte por perder tu trabajo y empiezas a entusiasmarte con la bonificación que obtienes porque has alcanzado tus objetivos. Ese es el paso más grande en un cambio ".