Conocedores del potencial que representa el sector exportador en la economía peruana, desde inicios de este mes Zuru se ha convertido en la primera ‘insurtech’ enfocada en cubrir las operaciones de comercio exterior de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) peruanas.

Con más de 5,000 importadoras y más de 7,000 exportadoras como potenciales clientes, Gianmarco Scarsi, CEO y cofundador de Zuru, explica que como parte de su especialización solo ofrecen seguros de transporte de mercadería, de exportación e importación, a mipymes, que son cubiertos por la aseguradora alemana Lampe & Schwartze.

“Las soluciones tecnológicas han ido en aumento por la pandemia y el concepto de ‘insurtech’ nos permite ir a la masa del mercado, que es muy dinámica y por eso cubrimos desde embarques mínimos hasta los que mueven mercadería por US$ 500,000”, afirma.

Según refiere el ejecutivo, el costo mínimo del seguro es desde US$ 20 para un embarque con mercadería valorizada hasta por US$ 15,000, y en promedio los clientes manejan importaciones y exportaciones que no superan los US$ 50,000 por embarque y realizan entre cuatro y cinco operaciones mensuales, “todas de carga seca y de diferentes sectores como autopartes, industria, equipamientos médicos, entre otros”, aclara.

Resultados

Scarsi detalla que, a través de su plataforma –de capitales 100% peruanos– los importadores y exportadores pueden hacer la cotización y autogestión del seguro. “No hay ningún involucramiento con ejecutivos, todo está a disposición del cliente para que pueda asegurar su embarque en menos de cinco minutos”, señala.

Y a pesar de que Zuru cubre todo tipo de siniestros, su CEO alerta que con la pandemia se han incrementado los robos de mercadería, sobre todo de bienes de primera canasta, como los alimentos secos. “Al mes se roban la carga completa de no menos de diez camiones y antes de la pandemia eran uno o dos”, añade.

Pero debido que la penetración de este tipo de seguros es todavía incipiente en el mercado peruano, por lo que solo una de cada diez importaciones se asegura con un servicio privado, al cumplir su primer año de operaciones –en noviembre del 2021– esperan cuadriplicar ese alcance.

“Aunque la falta de información es una limitante, queremos asegurar a cuatro de cada diez y confiamos en lograrlo porque cubrimos distintos tipos de siniestro, tanto en el tramo internacional como en el nacional, porque el seguro que ofrecemos cubre todas las modalidades de transporte (terrestre, aéreo y marítimo) desde la bodega de origen hasta la bodega de destino”, indica.

Internacionalización

Pero no será el único objetivo que perseguirán en el corto plazo. Para el primer trimestre del 2021 esperan concretar su ingreso a Colombia, Chile y Bolivia.

“La idea es hacer que Zuru sea la primera ‘insurtech’ latinoamericana enfocada en el sector de comercio exterior y ya tenemos un buen avance para lograrlo”, subraya.