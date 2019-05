Zuckerberg predica sobre privacidad, pero falta evidencia

Por Kurt Wagner y Selina Wang

El director ejecutivo deFacebook , Mark Zuckerberg , estuvo en el escenario el martes en la conferencia anual para desarrolladores F8 de la compañía en San José, California, frente a una pantalla gigante que mostraba un mensaje simple: "El futuro es privado".

Zuckerberg dedicó la mayor parte de su discurso a hablar sobre el compromiso de Facebook con un futuro centrado en la privacidad, que incluirá publicaciones más efímeras, actividades en grupos pequeños y cifrado para sus aplicaciones de mensajería.

Pero había una manera fácil con la cual Facebook pudo haber demostrado su compromiso con la privacidad que le habría ahorrado tiempo a Zuckerberg: lanzar "Clear History", una función que la red social prometió hace un año y que permitirá a las personas desvincular sus historiales de navegación en internet de sus perfiles en la plataforma.

Clear History se anunció por primera vez en la F8 del año pasado, en respuesta a las críticas sobre la recopilación de datos y la falta de privacidad en sus sitios. La herramienta aún no se lanza y no se mencionó el martes. A fines del año pasado, Facebook admitió que Clear History llegará más tarde de lo esperado.

Resulta que los datos de navegación, que la compañía utiliza para enviar publicidad personalizada a los usuarios en sus plataformas sociales, están más profundamente arraigados en los sistemas de la plataforma de lo que se pensaba. El simple hecho de encontrar y eliminar los datos correctos sin alterar los negocios de publicidad y análisis de Facebook ha sido un desafío demasiado grande a la hora de poner en marcha la función, aunque la compañía dijo este mes que se estrenará en el otoño boreal.

"Va a tomar tiempo", comentó Zuckerberg sobre el futuro centrado en la privacidad de Facebook. "Estoy seguro de que vamos a seguir descubriendo viejos problemas por un tiempo y puede parecer que no estamos avanzando. Pero creo que hemos demostrado una y otra vez como compañía que podemos hacer lo necesario para evolucionar y construir los productos que la gente quiere".

Se trata de problemas difíciles de desentrañar. El negocio de Facebook se basa en recopilar datos de usuarios detallados para mostrar a las personas publicidad personalizada con precisión, algo que simplemente no se puede deshacer de la noche a la mañana. Sin embargo, algunos expertos en privacidad argumentan que los nuevos anuncios no son más que una apariencia para tranquilizar a los consumidores y poco cambia respecto a su modelo de negocio principal.

"Gran parte de la atención se centra en cambiar la forma en que funciona la interacción entre consumidores", comentó Greg Sparrow, vicepresidente sénior y gerente general de CompliancePoint, una consultora sobre seguridad y privacidad de datos. "Si bien eso es loable y es genial que lo estén haciendo, fundamentalmente no aborda el problema de fondo, que es el hecho de que las empresas obtengan acceso a esta información y cómo la utilizan desde una perspectiva de monetización de datos".

La ofensiva en torno a la privacidad de Zuckerberg también condujo a un rediseño de la red social principal de la compañía, que se dio a conocer en F8, a fin de enfocarse en grupos y comunidades, un cambio frente al modelo de intercambio abierto sobre el que construyó la firma.

"Entiendo que mucha gente no está convencida de nuestra seriedad al respecto", declaró Zuckerberg. "Sé que no tenemos la mejor reputación sobre privacidad en este momento. Pero me comprometo a hacerlo bien y comenzar un nuevo capítulo para nuestros productos".

El cifrado de extremo a extremo de las aplicaciones de mensajería significa que Facebook y otras empresas no podrán acceder al contenido de esos mensajes, pero algunos analistas aseguran que de todas formas eso no es valioso a la hora de orientar la publicidad.

Al mismo tiempo, los esfuerzos de Facebook para integrar WhatsApp, Instagram y Messenger aumentan el valor de los datos que la empresa tiene acerca de los usuarios porque le permiten obtener más puntos de datos de cada persona.

"Los datos de esas aplicaciones de mensajería no son tan valiosos como la información demográfica y de comportamiento que recopilan en función de cómo los usuarios interactúan con la plataforma", explicó Sparrow. "Seguirán monetizando y tendrán el mismo modelo de negocios que han tenido durante una década".