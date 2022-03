Zoom Video Communications Inc. proyectó ventas para el trimestre actual que no alcanzaron las estimaciones de Wall Street, aumentando la presión sobre el proveedor de software que busca demostrar que puede seguir creciendo más allá del auge de la pandemia.

Las ventas serán de alrededor de US$ 1,070 millones en el período que finaliza en abril, dijo la compañía con sede en San José, California. Los analistas, en promedio, estimaron US$ 1,100 millones, o un crecimiento de alrededor del 15% con respecto al trimestre del año anterior, según datos compilados por Bloomberg.

Para todo el año, Zoom prevé ingresos de hasta US$ 4,550 millones, que también fue inferior a la estimación de Wall Street de US$ 4,750 millones.

“Estamos abordando una gran oportunidad, ya que esperamos que los clientes continúen transformando la forma en que trabajan y se relacionan con sus clientes”, dijo el director ejecutivo Eric Yuan en un comunicado. “Planeamos desarrollar nuestra plataforma para enriquecer aún más la experiencia del cliente con nuevas tecnologías basadas en la nube y expandir nuestros movimientos de comercialización”.

Zoom ha tenido problemas para mantener el crecimiento masivo que experimentó durante la pandemia, cuando su plataforma de videoconferencia sirvió como una herramienta fundamental para permitir a las empresas conectarse con una fuerza laboral dispar, a los maestros, el comunicarse con los estudiantes, y a los miembros de las familias, a mantenerse en contacto. A medida que más empleados regresan a trabajar en sus oficinas, los inversores se han mostrado escépticos sobre el potencial futuro de Zoom, lo que subraya una caída de más del 75 % en el precio de las acciones desde un máximo de octubre de 2020.

En particular, la compañía está ajustando algunas de las métricas clave que informa a los inversores. Ya no divulgará trimestralmente la cantidad de clientes que tienen más de 10 empleados, así como la tasa de expansión neta en dólares de 12 meses de ese sector, un indicador sobre cuánto dinero adicional están gastando los compradores existentes. Al final del trimestre más reciente, Zoom tenía 509,800 clientes que caían dentro de ese umbral al 31 de enero, menos de los 572,303 que esperaba Wall Street, con una tasa de expansión del 129%, lo que indica que los usuarios actuales están comprando más servicios.

En cambio, la compañía dijo que comenzará a informar la cantidad de clientes “empresariales”, definidos como aquellos usuarios que compran a través del equipo de ventas directas o a través de uno de sus socios, y la tasa de expansión neta en dólares del segmento. En el cuarto trimestre, Zoom tenía 191,000 clientes empresariales. La tasa de expansión neta del fue del 130%.

Zoom también lanzó un plan de recompra de acciones de mil millones de dólares que se extenderá hasta febrero de 2024 y nombró al director ejecutivo de ServiceNow Inc., Bill McDermott, como miembro de la junta. Reemplazará al miembro saliente y antiguo inversor Bart Swanson.

La compañía ha ampliado su conjunto de productos en un intento por ampliar su negocio y aliviar los temores de los inversores. La semana pasada, Zoom presentó un nuevo producto de centro de contacto en la nube.

A pesar del progreso en la expansión de su cartera de productos, Zoom continúa enfrentándose a una dura competencia, principalmente de Microsoft Corp. Los analistas, sin embargo, esperan que el potencial del mercado sea lo suficientemente grande para que ambas compañías prosperen.

“Si bien Teams ha mejorado sustancialmente su producto, Zoom sigue siendo el producto superior y, lo que es más importante, creemos que hay espacio para que ambos tengan éxito, especialmente dada la gran base de instalación empresarial de Webex heredada”, escribieron los analistas de RBC Capital Market en una nota de investigación. publicado antes de las ganancias del lunes.

Zoom dijo que los ingresos del cuarto trimestre fiscal aumentaron un 21% a US$ 1,071 millones y las ganancias, excluyendo algunos artículos, fueron de US$ 1.29 por acción. Los analistas, en promedio, estimaron ventas de US$1,050 millones y ganancias de US$ 1.07.