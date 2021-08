Empresas







Zoom pronostica crecimiento tibio a medida que auge de la pandemia se desvanece; acciones caen La compañía espera ingresos en el trimestre actual de entre US$ 1,015 millones y US$ 1,020 millones, en comparación con la estimación promedio de los analistas de US$ 1,013 millones, según datos de Refinitiv.