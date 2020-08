Zoom Video Communications Inc aumentó su pronóstico de ingresos anuales en más de 30% después de superar cómodamente las estimaciones trimestrales el lunes, a medida que convierte su enorme base de usuarios gratuitos en suscripciones pagadas.

Las acciones de Zoom, que se han multiplicado casi por cuatro este año, escalaron 9.3% tras la campana del término de la sesión en Wall Street. Al cierre de las operaciones regulares alcanzaron un récord de US$ 325.10.

Las plataformas de videoconferencia, que alguna vez se usaron principalmente como un sustituto tecnológico de las reuniones en persona, se convirtieron en parte crucial de la vida cotidiana este año para las personas confinadas en sus casas por el coronavirus, ya sea como herramienta laboral, escolar o simplemente para socializar.

Rivales de Zoom como Teams de Microsoft Corp y Webex de Cisco System Inc también han experimentado un aumento vertiginoso de usuarios.

Cuando se inició la pandemia a principios del 2020, Zoom era una empresa relativamente nueva fundada por un ex ejecutivo de Cisco que buscaba facilitar el uso del software de videoconferencias. Pero luego vinieron preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad que llevaron a la firma a embarcarse en un plan de 90 días para abordar los problemas.

La compañía dijo que los ingresos aumentaron un 355% a US$ 663.5 millones, por encima de la estimación promedio de los analistas de US$ 500.5 millones.

Zoom explicó que ahora tiene 370,200 clientes institucionales con más de 10 empleados, 458% más que en el mismo trimestre del año pasado.

La compañía, fundada y dirigida por el ex gerente de Cisco Eric Yuan, elevó su objetivo de ingresos anuales para el año fiscal 2021 a un rango de US$ 2,370 millones a US$ 2,390 millones, desde la estimación previa de US$ 1,780 millones a US$ 1,800 millones.