Zara no consigue replicar por internet su éxito en la calle

El cambio de hábito de los consumidores a favor de las compras por internet no le está sentando nada bien a Zara , que está presentando problemas con la talla de las prendas, la calidad del producto y el servicio de internet, según el analista de Credit Suisse Simon Irwin.

Los comentarios sobre los productos de Zara en los sitios web de opinión de consumidores Trustpilot y Sitejabber son negativos y están empeorando, escribió el analista en un comentario antes de la publicación de resultados del primer semestre de la propietaria Inditex SA el 12 de septiembre.

"Creemos que la naturaleza de 'encontrar tesoros’ en las tiendas de Zara sigue siendo una experiencia superior fuera de internet", escribió Irwin. Si bien la actividad digital está impulsando el crecimiento de las ventas comparables, esto puede tener un impacto negativo en el margen bruto, añadió.

La firma estima que la web representará alrededor del 10% de las ventas de Inditex este año, frente al 2.4% en 2013. También espera que 2018 sea el sexto año consecutivo de disminución del margen Ebit.

Las acciones de Inditex sufrieron la peor semana en siete años a finales de agosto, con una caída del 8.7% después de que Morgan Stanley publicara un duro informe que decía que la cadena textil había pasado de extraordinaria a buena.

Credit Suisse redujo el precio objetivo de la acción a 24 euros, desde los 25 euros, y mantuvo su recomendación de "inferior al mercado".

