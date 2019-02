YPFB construirá planta de almacenaje y poliducto que conecte Bolivia al puerto de Ilo El presidente de YPFB, Óscar Barriga confirmó la inversión por más de US$ 400 millones y detalló que US$ 100 millones serán para edificar la planta de Ilo y más de US$ 300 millones en el oleoducto entre Charaña (Bolivia) e Ilo.

