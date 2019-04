YouTube está desarrollando programas "elige tu propia aventura"

YouTube está desarrollando programas tipo "elige tu propia aventura", explorando un nuevo formato de narración de historias que podría aumentar la audiencia y la venta de anuncios para el sitio web de videos más grande del mundo.

Una nueva unidad desarrollará programación interactiva y especiales en vivo bajo el liderazgo de Ben Relles, quien había estado supervisando programas sin guión, informó la empresa propiedad de Google . Relles, quien ha trabajado en YouTube durante ocho años, acaba de comenzar en el cargo y aún está explorando las mejores formas para que los espectadores de YouTube participen en las historias.

Los productores han intentado durante años contar historias que permitan a los espectadores elegir diferentes resultados, pero solo recientemente la tecnología ha avanzado lo suficiente para atraer grandes inversiones de algunas de las principales compañías de medios del mundo.

"Ahora tenemos herramientas y oportunidades nuevas e increíbles para crear y contar historias de múltiples capas e interactivas" dijo en un comunicado Susanne Daniels, jefe de programación original de YouTube. "Ben tiene un entendimiento intuitivo y experimentado de cómo la plataforma puede mejorar el contenido, lo que lo convierte en la opción perfecta para desarrollar esta nueva y emocionante división".

La competencia acecha

Netflix Inc. ha desarrollado varios programas interactivos para niños, y en diciembre pasado lanzó "Black Mirror: Bandersnatch", su primer programa interactivo para adultos. Ahora la compañía está trabajando en una programación más amplia. El año pasado, Walmart Inc. invirtió US$ 250 millones en una empresa conjunta con Eko, que produce series interactivas.

Chooseco LLC, una editorial de libros para niños, es propietaria de la marca comercial "Choose Your Own Adventure" (Elije tu propia aventura) y ha demandado a Netflix, por US$ 25 millones en daños. Netflix pidió al juez desestimar el caso, argumentando que "la idea de un dispositivo de narración en el que los lectores o espectadores toman sus propias decisiones no está protegida por la ley de marcas registradas".

YouTube ya ha experimentado con anuncios interactivos. No obstante, la programación interactiva, con múltiples historias, requiere una inversión mucho mayor para garantizar que las opciones se carguen sin almacenamiento en búfer. Netflix ha desarrollado una tecnología que recuerda las elecciones de los usuarios en el transcurso de una historia.

YouTube está reestructurando su personal de programación como parte de una nueva estrategia. La compañía ha reducido sus ambiciones en programas con guiones originales a favor la realidad y los eventos en vivo, de menor costo.

Sin embargo, YouTube, una división de Google Alphabet Inc. , no ha renunciado del todo a la programación original. La compañía anunciará una nueva alineación en un evento en Nueva York en unas pocas semanas y ha continuado comprando proyectos a productores.