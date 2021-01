Las casas de cambio digitales van tomando impulso en el país. Según comenta Moisés Otero, fundador y CEO de MidPointFX, en la actualidad, de acuerdo con el registro de la SBS, existen 67 plataformas virtuales de intercambio de divisas a nivel nacional.

“La pandemia ha hecho que la gente migre a estos canales”, comenta. En el caso de MidpointFX, una casa de cambio virtual que opera bajo un modelo peer to peer, la coyuntura llevo a que el ticket de cambio promedio descendiera, pues eran más personas las que hacían transacciones por montos menores.

“El consumidor, que se sentía vulnerable ante el coronavirus, tenía que seguir y pagar sus cuentas y encontró otra manera de cambiar dólares”, indica Otero.

Nuevos públicos

Moisés Otero comenta que han observado una ampliación de los grupos etarios tras la pandemia. Normalmente, los usuarios de MidPointFX están entre los 30 y los 50 años. Sin embargo, los clientes de 60 años se duplicó mensualmente durante los meses de cuarentena estrictas el año pasado.

“Este grupo, si bien requiere orientación y acompañamiento, una vez que usan la plataforma, es muy fiel. Son aquellos que antes eran muy fieles a su cambista de siempre, pero resulta que ahora ese cambista ya no está, por lo que también optan por el canal digital”, explica.

También se observó un incremento de los usuarios de entre 18 y 30 años. “Son normalmente emprendedores jóvenes o personas que están alquilando su primer departamento, por ejemplo”, indica.

Esto ocurrió durante los primeros meses de la pandemia, pero una vez que se abrió la economía, la cantidad de clientes medianos retomó su rumbo. “Nosotros buscamos atraer principalmente a ese tipo de clientes: pymes, startups y profesionales es nuestro nicho”.

En medio la pandemia, MidPointFx alcanzó el punto de equilibrio como startup, lo que le permite ser sostenible e incluso realizar inversiones de cara al 2021.

Proyecciones

En las casas virtuales, en promedio, los usuarios cambian entre US$ 4,000 y US$ 7,000 al año. El ticket en el caso de MidPointFX es de US$ 30,000. “Ese es el mercado en el que estamos. No buscamos operaciones de cientos de miles de dólares tampoco las menores a US$ 100”, comenta Otero.

Durante el año pasado, MidPointFX triplico su volumen de negociación y Otero comenta que este año repetirán ese ritmo de crecimiento. La compañía también se encuentra tramitando autorizaciones para casa de cambio en México y Colombia.