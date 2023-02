¿Qué alista para ganar mayor participación de mercado y convertirse en un “dólor de cabeza” de las más grandes?

LEA TAMBIÉN Las tres operadoras de Internet fijo que le pisan los talones a Telefónica y Claro

Rodrigo Arosemena, gerente general de Wow Perú, adelantó a Gestión los planes de la compañía para alcanzar una de las principales metas trazadas para este año como es la de llegar a los 24 departamentos con internet de fibra óptica así como incursionar en un nuevo giro de negocio como es la de televisión de paga.

LEA TAMBIÉN Wow busca completar cobertura de internet fijo el 2023 y evalúa nuevo negocio

“Si bien hemos crecido bastante durante el año 2022, iniciamos operaciones a medianos del 2020, en plena pandemia, es decir, somos un operador nuevo y hemos crecido año a año. Básicamente esto se ha debido al tipo de estrategia que decidimos implementar desde el primer día, que es bastante simple, que es la de enfocarnos en descentralizar el servicio de internet por lo que empezamos en provincias. Y en algunos casos ni siquiera comenzamos por las capitales de provincias, inclusive por pueblitos, y obviamente también en Lima, ya que queremos ser un operador nacional. Este es el primer objetivo”.

-¿Cuáles son sus otros objetivos?-

No queremos ‘robar’ clientes a los demás operadores, queremos crecer ya que hay espacio para todos así como dinamizar el servicio del internet. Para prueba un botón: la gran mayoría de nuestros clientes son nuevos usuarios. No te voy a decir que no vienen clientes de la competencia porque se ven en las estadísticas que Telefónica está perdiendo participación de mercado, pero tenemos un gran porcentaje -más del 50%- que son nuevos adquirientes, que nunca han tenido internet, y este el público al que queremos llegar. Y en tercer pilar es que siempre al lugar donde vamos, queremos aportar a la comunidad, por lo que tenemos dos acciones concretas hacia ese propósito y que están enfocadas en el deporte y la educación. Esta es la estrategia que nos ha dado resultados positivos. En muy poco tiempo -con dos años- ya somos líderes absolutos en al menos tres departamentos.

-¿Cuáles son?-

Huancavelica, en la que estamos con casi 56% de participación de mercado. Le sigue Ica, en la que iniciamos operaciones a mitad del 2020 en Nazca, con 55.3% de participación de mercado y en Apurímac, en la que estamos con una participación de mercado de más de 43%. En estos tres departamentos somo líderes absolutos. Somos segundos en Loreto y Tumbes. Además estamos terceros en la mayoría de las provincias, en Moquegua y Tacna -por ejemplo- ya estamos con 25% de participación de mercado. Estamos en 16 departamentos de los 24 que tiene el Perú. En la última entrevista con Gestión -hace algunos meses- indicamos que para el 2023 íbamos a ingresar en -al menos- cuatro regiones más. Estábamos en 14 y hoy estamos en dos nuevos departamentos, en las que desde hace un mes brindamos el servicio de internet fijo por fibra óptica, como es Áncash (Chimbote) y Amazonas (Chachapoyas).

-En el caso de Lima ¿en qué distritos están presentes?-

Estamos en La Molina, en una parte pequeña del distrito de Surco, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y de ahí estamos en todo el sur, en Lurín, Pucusana, Chilca, Cañete y Pisco. Este año vamos a crecer. Justamente estamos analizando en qué zonas de Lima y también a qué otros departamentos (ofrecer el servicio de internet fijo por fibra óptica) porque nuestro objetivo es estar en todo el país este año.

-¿A cuántas nuevas regiones esperan llegar el 2023?-

Actualmente estamos en 16 departamentos, 28 provincias y casi 100 distritos. Esperaría que pasemos los 20 departamentos .

-¿Cómo buscan ganar mayor participación de mercado tomando en cuenta que el home office ya no es una práctica masiva?-

Creo que el home office ha servido para que mucha gente se dé cuenta de la importancia del servicio de internet, sin embargo ahora que está dejando de ser una práctica masiva, no va afectar el uso del internet fijo. Los nuevos adquirientes se dan cuenta que asi haya o no home office, necesitan el servicio y se va a dinamizar. También queremos entrar en el mercado corporativo . La verdad es que no lo hemos desarrollado, ya que nos hemos enfocado en el masivo residencial, pero también es un mercado al que queremos dotar. A nivel metas, hacia lo que apuntamos es a seguir creciendo en los mismos números que lo hemos hecho el año pasado. Seguir la misma tendencia de crecimiento y tratar de brindar un servicio de calidad .

-Sobre el mercado corporativo, ¿se van a enfocar en algún segmento?-

Como estamos muy enfocados en provincias creo que a todo el sector de mypes y pymes, que es muy interesante y muy poco atendido. Queremos ir a los sectores que más demandan (el servicio) y que más lo necesitan.

LEA TAMBIÉN Telefónica lidera internet fijo en Lima, pero Claro le pisa los talones en regiones

-¿Cuál es el nuevo negocio de Wow para el 2023-

-En Gestión adelantó hace algunos meses su interés de incursionar en el negocio de tv de paga, ¿cuándo se concretará?-

Estamos trabajando con mucha responsabilidad y lo queremos es tratar de lanzarlo este año . Te mentiría en decirte cuándo porque aun no estamos listos. Queremos tener un servicio que sea un diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora y espero que pronto se concrete para brindárselo a todos nuestros clientes.

-¿De qué forma piensan difrenciarse de lo que ya existe en el mercado?-

No te puedo dar mucho detalle porque justamente, es un poco reservado. Básicamente lo que queremos es ofrecer un streaming de alta calidad y con una programación variada y diferencial . Queremos diferenciarnos de la competencia con calidad del servicio, lo que es súper importante, en la atención que se da al usurio final es básico, lo que no hay que perder.

Rodrigo Arosemena, gerente de Wow, sobre el mercado corporativo al que apunta: "Como estamos muy enfocados en provincias creo que a todo el sector de mypes y pymes, que es muy interesante y muy poco atendido. Queremos ir a los sectores que más demandan (el servicio) y que más lo necesitan". Foto: Wow

-¿Cómo avanza el mercado de internet fijo?-

De acuerdo al último reporte del Osiptel sobre el mercado de internet fijo al cuarto trimestre de 2022, se contabilizaron 3′273,198 número de conexiones, lo que representó un avance de 6.55 % respecto al mismo periodo del año previo.

En concreto, en los últimos doce meses, las conexiones de internet fijo se incrementaron en más 200,000.

En tanto que las conexiones del segmento de internet fijo residencial sumaron 3′048,295 a diciembre, incrementándose en 7.65 % respecto a similar periodo de 2021.

En contraste, el segmento de internet fijo comercial, continúa retrocediendo y perdió 6.39% de conexiones, alcanzando las 224,903 conexiones.

Respecto a participación de mercado, al cuarto trimestre del 2022 , Telefónica continuó liderando este mercado con una participación del 51.95 %, seguida por el Grupo Claro (25.94 %). No obstante, el grupo de empresas Wi-NET y Optical Technologies se ubicó en el tercer lugar con 8.87 %.

Por su parte Wow (4.33 %) escaló al cuarto lugar . Le sigue el grupo Entel (2.66 %), el grupo conformado por las empresas Fiberlux, Fiberlux Tech y Fiberline (1.09 %), Hughes (0.69 %) y otras empresas (4.47 %).

A nivel regional, se observa heterogeneidad en la participación de mercado. Por ejemplo, Telefónica lidera la participación en Tumbes con 33.45%, seguida de cerca por grupo Claro (28.70%) y Wow (27.75%) .

Telefónica también es líder en Amazonas (46.03%), seguida de Hughes (26.34%) y grupo Claro (24.87%). En tanto, en el departamento de Madre de Dios, el grupo Claro tiene mayor participación (42.88%), seguida de Telefónica (35.03%) y Hughes (10.14%).