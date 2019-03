Warriors ganan US$ 2,000 millones por nuevo estadio antes de inaugurarlo

El nuevo estadio de los Golden State Warriors ya genera récords de ingresos, pese a que sus puertas aún no se abren.

Los campeones actuales de la NBA han recibido la suma inédita de US$ 2,000 millones mediante ventas de boletos, suites y patrocinios, más del doble de lo que estimaba la franquicia para el Chase Center de San Francisco, según el presidente del equipo, Rick Welts.

"El mercado perfecto, el momento perfecto, el Área de la Bahía está en llamas", comentó Welts en el pódcast Bloomberg Business of Sports. "No podría ser un mejor momento económico. No podría ser un mejor equipo de baloncesto".

Los Warriors se han convertido en un ejemplo de cómo construir un nuevo recinto deportivo con dinero privado, en lugar de los subsidios públicos exigidos por muchos equipos profesionales, aunque la iniciativa no ha estado exenta de problemas.

De acuerdo con Welts, el proyecto costará cerca de US$ 1,300 millones, un 30% más que lo presupuestado originalmente.

Los Warriors, que actualmente juegan en Oracle Arena de Oakland, han ganado tres campeonatos en las últimas cuatro temporadas. Su plantel incluye a Stephen Curry y Kevin Durant, que han ganado el premio al jugador más valioso de la liga.

El estadio de 18,064 asientos se inaugurará el 6 de setiembre con un concierto de Metallica junto a la orquesta sinfónica de San Francisco.

Además de JPMorgan Chase, que aportará su nombre al recinto, entre los patrocinadores figuran United Airlines, PepsiCo, Accenture y Google Cloud, que según Welts no había participado con anterioridad en un acuerdo deportivo.