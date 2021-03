La fortuna del inversionista Warren Buffett rebasó los US$ 100,000 millones después que los precios de las acciones de su compañía impusieron un nuevo máximo histórico de más de US$ 400,000 por unidad.

Los títulos Clase A de Berkshire Hathaway alcanzaron el miércoles los US$ 407,750 antes de ceder un poco de terreno y cerrar la sesión en US$ 398,840. Las acciones de Clase B del conglomerado con sede en Omaha se vendieron a un precio mucho más accesible de US$ 263.99.

Las acciones de Berkshire han ido en aumento en las últimas dos semanas desde que Buffett publicó su carta anual a accionistas a finales del mes pasado.

Incluso aunque la pandemia del coronavirus ha afectado muchos de los negocios de Berkshire, la compañía reportó ganancias por US$ 35,800 millones en el último trimestre del año, gracias en buena medida al aumento en el valor de sus inversiones.

La fortuna de Buffett, que está ligada en buena medida a su posesión de 248,734 acciones de Clase A, rebasó los US$ 101,000 millones durante su punto más alto del miércoles.

Pero su valor sería mucho más alto si no estuviera entregando grandes bloques de acciones de Berkshire Hathaway a la Fundación Bill y Melinda Gates y a varias otras organizaciones caritativas año con año desde el 2006.

Buffett calcula que las acciones que ha dado a caridad a lo largo de los años valían más de US$ 37,000 millones al momento de las donaciones.

El inversionista de 90 años de edad fue en algún momento el hombre más rico del mundo, pero ha caído al quinto puesto en la lista actual de la revista Forbes. Jeff Bezos, de Amazon, aparece en el primer puesto con una fortuna de más de US$ 179,600 millones.

Berkshire posee más de 90 compañías, incluyendo a la ferroviaria BNSF, la aseguradora Geico y varias empresas de servicios públicos.

El conglomerado también es dueño de compañías de manufactura, muebles, calzado, joyería, chocolates, ropa interior y ladrillos. Además, Berkshire posee importantes inversiones en Apple, Coca-Cola, Bank of America, American Express y otras emisoras.