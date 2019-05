Warren Buffett se rinde ante Amazon y compra participación

Warren Buffett dice que subestimó a Jeff Bezos, de Amazon.com Inc. Ahora, uno de los gestores que trabaja para Buffett está dispuesto apostar al gigante de la tecnología.

Berkshire Hathaway Inc. ha estado comprando acciones de Amazon y las compras aparecerán en un comunicado regulatorio a finales de este mes, dijo Buffett a la cadena CNBC en una entrevista el jueves.

Buffett, presidente y máximo ejecutivo de Berkshire, dijo que "uno de los encargados de gestionar el dinero en la oficina" hizo las compras, en referencia a los gestores de inversiones Todd Combs y Ted Weschler.

Combs y Weschler han ganado influencia en Berkshire en los últimos años. Buffett atribuyó algunas compras de acciones de aerolíneas y de Apple Inc. por parte del conglomerado a estos gestores y resaltó su contribución en Berkshire más allá de la selección de valores.

Buffett, de 88 años, y su socio de negocios, Charles Munger, de 95, han elogiado a la pareja. Munger dice que dan a Berkshire "ojos más jóvenes".

La participación de Amazon consolida aún más la relación entre Berkshire y la compañía de Bezos. Berkshire es socio de Amazon y del banco de Wall Street JPMorgan Chase & Co. en una sociedad del sector de la salud.

Las firmas están estableciendo una compañía independiente para ofrecer servicios de atención médica a sus empleados en Estados Unidos de manera más transparente y a un coste menor.

Las acciones de Amazon, que habían ganado un 27% este año al cierre del jueves, subieron un 2.1% en las operaciones previas a la negociación en Nueva York el viernes. El asistente de Buffett no respondió de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban comentarios.

Buffett dijo en la entrevista de CNBC que es "un fan" del gigante del comercio electrónico y "un idiota por no comprar" acciones en el pasado. El inversor hizo las declaraciones antes de la junta anual de accionistas de Berkshire, programada para el sábado en Omaha, Nebraska.

Por lo general, Buffett ha evitado las acciones relacionadas con la tecnología a lo largo de los años, diciendo que no entendía los productos y los mercados lo suficientemente bien. Una excepción fue International Business Machines Corp.

Su inversión de US$ 10,000 millones en el gigante de las computadoras en el 2011 fue una rareza para Berkshire, y no terminó bien. Tras asumir pérdidas, Buffett había vendido casi todas las acciones de IBM para el 2018.

Después, en el 2016, Berkshire apostó por Apple y convirtió su participación en el fabricante del iPhone en una participación valorada en más de US$ 50,000 millones.

Buffett compró Apple y Amazon cuando no estaban en su mejor momento. Amazon cerró el jueves a US$ 1,900.82 y Apple cotizaba a US$ 209.15. Aún así, para finales del 2018, el valor de la inversión en Apple de Berkshire era superior al coste de la compra de las acciones.