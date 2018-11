Warren Buffett podría lamentar haberse ido de Walmart

Tras un vertiginoso segundo trimestre, la cadena informó el jueves que las ventas comparables en Estados Unidos aumentaron un sólido 3.4% en el último período frente al mismo trimestre del año anterior.

Los ejecutivos dijeron que se registraron ventas saludables en una amplia gama de productos, incluyendo productos para el regreso a clases y artículos para la salud y el bienestar. Y elevaron la proyección de ganancias para todo el año.

Al evaluar el desempeño de Walmart, ningún departamento es más importante que los comestibles. Eso no solo se debe a que estos productos representaron más de la mitad de las ventas en Estados Unidos del minorista, sino porque creo que este negocio es el ingrediente más esencial en la receta de Walmart para convertirse en una potencia digital.

Walmart no registró un desempeño tan fuerte en este segmento durante el último período como en el trimestre anterior, cuando registró el mejor crecimiento en ventas comparables en nueve años. Pero su desempeño sigue siendo bastante satisfactorio: las ventas comparables crecieron en "el rango inferior de un dígito", y la compañía dijo que sus alimentos frescos registraron un "fuerte tráfico".

La compañía continúa cubriendo rápidamente el país con servicios de compra en línea con retiro en tienda, que según dijo están disponibles en 2,100 tiendas, así como la entrega de comestibles, que se ofrece desde 600 locales. Esa es una posición ventajosa frente a Amazon.com Inc., que recientemente alardeó en un comunicado de prensa que ofrece retiros de Whole Foods en 22 ciudades.

En el negocio estadounidense de Walmart, el tráfico en general aumentó 1.2% en el trimestre, el decimosexto período consecutivo de crecimiento en esta medida. Esto ha sido impulsado por tiendas más limpias y mejor surtidas.

En la temporada de compras navideñas que ahora entra en su período más activo, Walmart tiene buenos planes para mantener la racha: en Viernes Negro ofrecerá galletas y café Keurig gratis a los compradores. Y se instalarán empleados de las tiendas identificados con una banda que dice "Check Out With Me" (o “paga conmigo”) en las secciones con más público para que los clientes puedan pagar sus productos sin esperar en la fila de la caja registradora.

La primera iniciativa parece destinada a hacer que sus tiendas se sientan más acogedoras y vivenciales; la segunda es un intento por evitar que los compradores se pongan de mal humor dejándolos pasar rápido por la caja. Ambas deberían ayudar a Walmart a seguir siendo un imán de tráfico.

Por supuesto, nada de esto significa que Walmart puede simplemente avanzar sin hacer ningún esfuerzo. Sus ventas de comercio electrónico aumentaron 43% respecto del mismo trimestre del año anterior, pero si caen en la temporada de Navidad, como ocurrió en ese período crucial del año pasado, puede estar seguro de que los inversionistas se asustarán, no solo por lo que eso sugiere sobre las perspectivas de Walmart en Estados Unidos, sino también por lo que diría acerca de la capacidad de la empresa para gestionar su masiva inversión en el gigante indio del comercio electrónico Flipkart.

Asimismo, el margen bruto cayó a 24.8% en el trimestre ya que la empresa asumió mayores gastos de transporte y un aumento en los costos de cumplimiento del comercio electrónico, al mismo tiempo que intentaba ganar guerras de precios con rivales como Aldi y Dollar General Corp. Ninguna de esas presiones van a desaparecer en el corto plazo.

Los resultados de Walmart se conocieron un día después de que Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett reveló que vendió todas sus acciones en el minorista. Si Walmart sigue presentando resultados como estos, Buffett podría desear haberse quedado ahí un poco más.