Diario Financiero (Chile) – RIPE

¿Cómo ve el desarrollo de la crisis sanitaria y el impacto que tendrá en la región (Chile, Perú y Colombia)?

Es bien duro lo que está sucediendo en el mundo y en toda la región. Creo que está poniendo a prueba y, en evidencia, algunas de las fragilidades de nuestro sistema de salud pública: no hemos invertido en infraestructura y nuestra capacidad de ejecución está saliendo a la luz.

En el caso de Chile, llueve sobre mojado porque vienen de pasar por un momento político y social complejo, que a todos nos ha costado entender y digerir. Entonces, la situación ya venía afectada por eso y ahora viene esta pandemia...

A lo largo de mis casi 40 años como banquero, he pasado por muchas crisis y, sin duda, todas tienen algo diferente, pero esta es la más particular de todas, porque está originada por un tema de salubridad. Entonces, no hay “best practices” establecidas de cómo manejar esta situación. Todos los gobiernos están haciendo lo que pueden, con las herramientas que tienen, no tenemos la receta exacta sobre cómo vamos a resolver esto, pero lo que sí es claro es que esto va a durar un buen tiempo.

¿Por dónde ve una salida de esta crisis?

Primero, vamos a vivir en una situación de coexistencia con el virus por un periodo de tiempo largo hasta que aparezca la vacuna. Pero eso puede tomar un año.

A nivel de mercados, ¿qué debería ocurrir en los próximos meses?

Nosotros creemos en dos elementos muy claves para manejar inversiones y portafolios: disciplina y diversificación. Creo en el proceso maduro y estructurado, donde si uno maneja los recursos de una persona, primero se debe perfilar el apetito de riesgo del cliente y diseñar un portafolio adecuado al riesgo y diversificación, optimizando la curva riesgo-retorno a través de las diferentes clases de activos. Mantener esa disciplina es un elemento clave, particularmente, en momentos de crisis. Creo que ya pasaron las épocas en que confiábamos en la existencia de genios que invierten y tienen una varita mágica u olfato de oro consistente en el tiempo.

Habiendo dicho esto, hoy existe una discusión sobre cómo se adecuará la industria del real estate, porque muchas empresas nos estamos cuestionando la necesidad de tener edificios grandes, con gran cantidad de personal, donde incluso aumenta el riesgo operacional. También hay dudas sobre la industria del retail y la velocidad en que podrá regresar, y, evidentemente, el turismo que estará golpeado por un tiempo.

Reglas del juego

¿Qué sectores serán atractivos para tomar posiciones una vez que se termine la pandemia y qué mensaje daría a los inversionistas chilenos?

Conozco muy bien a los inversionistas chilenos y creo que sigue habiendo tremendas oportunidades en el Perú en incorporar a la economía formal a este tremendo segmento de la población que aún no participa. Hay espacios en el retail, sector financiero, turismo, agricultura, etcétera.

¿Están claras las reglas del juego? Hace poco, hubo un cambio en el sistema de peajes que afectó a un fondo de inversión chileno.

Sí, pero sin duda la institucionalidad en el Perú siempre ha venido rezagada y se debe ir avanzando. Dicho esto, creo que las reglas del juego son claras. Pero somos un país donde la estabilidad política nunca ha sido nuestra fortaleza, sino que nuestra fortaleza es el manejo macroeconómico de los últimos 30 años.

Planes en Chile

¿Cuáles son los planes de Credicorp en Chile?

Chile es un mercado que nos gusta mucho, nos sentimos muy cómodos; buenos clientes e interacción. Sin embargo, reconocemos que es extremadamente competitivo y con pocos espacios para obtener altas rentabilidades. Estamos en permanente búsqueda y mirando opciones u oportunidades, pero estas no han aparecido.

Por donde nos hemos enfocado últimamente es a través de la unidad Krealo, canal de inversiones que busca generar iniciativas disruptivas y que no viene de una de nuestras empresas establecidas, sino que es una propuesta de inversión digital nueva.

Estamos buscando espacios y en Chile estamos a través de Tenpo, tras comprar el negocio digital de Multicaja. Pronto lo lanzaremos masivamente al público y ya tiene 70,000 clientes en su marcha blanca. Es el inicio de un banco puramente digital.

¿La idea es pedir una licencia de bancos a la CMF?

Ya tenemos la autorización del regulador chileno para el negocio de prepago digital. La misión es ir escalando el proyecto hasta ser un banco puramente digital, y la ruta para llegar a ello es partir por pagos y recargas. Tenemos un plan flexible para ir adecuándonos.

En el futuro, ¿quieren captar y colocar recursos como un banco tradicional?

Para captar ahorros ya contamos con esa licencia y la tenemos a través de la tarjeta de prepago. A medida que sean necesarias otras licencias las obtendremos porque somos conocidos de los reguladores chilenos.