Walmart sondea beneficios para atraer a nuevos empleados

Walmart Inc. encuestó a sus empleados sobre cuáles beneficios serían más "significativos para los nuevos empleados", una señal de cómo el minorista está considerando nuevas formas de lidiar con un mercado laboral cada vez más ajustado.

El mayor empleador privado de EE.UU. solicitó a los trabajadores por hora que calificaran potenciales incentivos, entre ellos bonos de contratación, servicios de cuidado infantil, tutoría, cuidado de mascotas y membresías a gimnasios, según una copia de la encuesta a la que tuvo acceso Bloomberg News. La encuesta fue opcional y la compañía no tiene planes actuales para implementar ninguno de los beneficios que sondeó, según el vocero Justin Rushing.

"Siempre estamos escuchando comentarios de nuestros asociados sobre cómo mejorar nuestra oferta y experiencia", dijo Rushing. "Si bien los resultados de esta encuesta son esclarecedores, actualmente no tenemos planes de implementar nada en función de los resultados".

Este año Walmart elevó su salario inicial por hora a US$ 11, entregó bonos y amplió sus políticas de licencia por maternidad y paternidad para seguir siendo competitivo en el ajustado mercado laboral. Pero su rival Target superó a Walmart al aumentar su salario mínimo por hora a US$ 12, y se comprometió a llegar a US$ 15 a fines de 2020. Mientras tanto, las vacantes en Estados Unidos alcanzaron un récord en julio, luego de que la mayor proporción de trabajadores desde 2001 abandonara sus puestos de trabajo, lo que ha aumentado la presión sobre Walmart y otros grandes empleadores para que piensen en nuevas formas de atraer nuevos candidatos.

La encuesta pidió a los empleados que calificaran una docena de incentivos en una escala de 1 a 5, donde 5 significaba "¡Esto sería increíble!" y 1 significaba "No me interesa". Otros beneficios en la encuesta incluyeron un dispositivo móvil proporcionado por la empresa, asistencia de transporte, acceso inmediato a una tarjeta de descuento para empleados, acceso a tiempo libre remunerado desde el ingreso a la empresa, tarjetas de regalo y crédito para vestuario.

Los beneficios como los bonos de contratación y las membresías a gimnasios están en aumento, ya que las empresas suelen preferirlas a los aumentos salariales, que son mucho más difíciles de retirar si las condiciones económicas empeoran. Más de un tercio de las empresas aumentó en el último año los beneficios que ofrecen, según una encuesta de la Sociedad de Administración de Recursos Humanos, y las principales razones citadas para hacerlo fueron para retener y atraer nuevos empleados.

Junto con el aumento salarial, Walmart ha lanzado una serie de nuevos beneficios este año, como un subsidio de matrícula universitaria que les cuesta a los trabajadores US$ 1 por día y un código de vestimenta más relajado. Su flota de camiones recién comenzó a ofrecer bonos por referencia de hasta US$ 1,500 para aquellos empleados que traen nuevas contrataciones. El minorista también ha desplegado una red de casi 200 academias de capacitación, que enseña a miles de empleados nuevas habilidades en comercialización, servicio al cliente y comercio electrónico.

Si bien algunos empleados de Walmart dijeron que los posibles nuevos beneficios eran una buena idea, otros se quejaron de que los incentivos no se aplicarían a ellos, según los comentarios realizados en un sitio de Facebook frecuentado por los empleados de tiendas Walmart. La compañía enfrentó críticas similares cuando eleví los salarios iniciales, ya que el aumento salarial significaba que los nuevos empleados podrían ganar tanto como algunos empleados más antiguos.

"Definitivamente es una buena noticia que Walmart intente ser más receptivo con quienes trabajan allí", dijo Adam Reich, profesor asistente de sociología en la Universidad de Columbia y coautor de "Trabajando por el respeto", libro sobre los trabajadores de Walmart. "Pero los tipos de beneficios que Walmart está considerando parecen ser, en gran parte, respuestas a problemas generados por el bajo salario y la inseguridad sobre horarios de trabajo asociados con el empleo en lugares como Walmart".